Salon de Genève 2020 - Aston Martin Vantage Roadster : rouler vite en plein air

À temps avant le retour des beaux jours, la petite Aston Martin enlève le haut. Elle pourra même le faire en un temps record, puisque l'auto se dote d'une capote en toile simplifiée, qui se replie en Z derrière le conducteur et le passager en moins de 7 secondes. Aucun autre cabriolet avec capote entièrement automatique ne fait mieux. L'opération pourra s'effectuer en roulant, jusqu'à 50 km/h.

L'autre avantage du système de toit très compact, c'est la préservation de la belle ligne de la Vantage. Celle-ci n'est pas dénaturée et reste proche du coupé, avec notamment un bandeau de feux qui suit le becquet. À l'avant, les designers jouent le contraste entre la grande calandre prête à racler le bitume et les fines optiques.

En toute logique, le moteur est aussi repris au coupé. Il s'agit d'un V8 4.0 litres biturbo d'origine Mercedes-AMG. Il développe 510 ch et un couple maxi de 685 Nm. Le moteur est couplé à une boîte automatique ZF à 8 rapports. La vitesse maxi est de 306 km/h et il faut 3,8 secondes pour passer de 0 à 100 km/h (3,7 secondes et 314 km/h avec le coupé).

Par rapport au coupé, le roadster a pris "seulement" 60 kg. Certains réglages ont été adaptés, notamment pour les amortisseurs arrière et le calibrage de l'ESP. Le roadster propose toujours un sélecteur de mode de conduite, avec trois grands réglages : Sport, Sport+ et Track. La capacité du coffre souffre dans l'opération, passant de 350 à 200 litres.

Le véhicule prendra son premier bain de foule au Salon de Genève, début mars. Les livraisons commenceront avant l'été.