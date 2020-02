Salon de Genève 2020 - Hyundai i30 : petit rafraîchissement

La star du stand Hyundai au Salon de Genève 2020 sera la toute nouvelle i20. Mais la firme coréenne n'a pas oublié le reste de sa gamme et offre à l'i30 un petit lifting. La compacte reçoit une nouvelle calandre, à l'effet cascade renforcé, grâce à une partie supérieure élargie vers les optiques. Ces dernières sont un peu plus pointues, une impression accentuée par la nouvelle signature lumineuse en forme de pince à épiler.

Sur la variante classique, les inserts verticaux dans les angles du bouclier sont remplacés par des ouvertures plus horizontales. Mais Hyundai met surtout en avant la déclinaison pseudo-sportive N Line, au look plus musclé. Celle-ci a aussi une calandre élargie. À l'arrière, le diffuseur a été redessiné et la partie noire du bouclier englobe désormais la plaque d'immatriculation. À noter que la finition N Line sera enfin proposée sur la carrosserie break.

À l’intérieur, Hyundai met à jour les écrans, qui sont plus grands. Il y a au centre un écran de 10,25 pouces. Dans l'instrumentation, un moniteur de 7 pouces fait son apparition (mais pas de 100 % numérique donc). L'i30 gagne une recharge des téléphones par induction. Côté aides à la conduite, la compacte gagne l'aide active au maintien dans la voie, une alerte de véhicule en approche lors des marches arrière et une alerte lorsqu'à l'arrêt le conducteur ne réagit pas au moment où le véhicule devant redémarre.

L'offre mécanique évolue. Le bloc essence 1.0 T-GDi de 120 ch peut recevoir une boîte double embrayage 7 rapports. Surtout, en option, il pourra s'équiper d'une micro-hybridation 48V, qui permettra de faire légèrement baisser les consommations. Cette micro-hybridation sera désormais de série sur le bloc 1.6 diesel de 136 ch. En entrée de gamme diesel, il y aura toujours le 1.6 CDRI 115 ch. L'offre sera chapeautée par un nouveau bloc essence 1.5 T-GDi de 160 ch, lui aussi hybride léger. Le sort réservé à la sportive N n'a pas été évoqué par Hyundai.