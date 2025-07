Il y aura évidemment un petit SUV électrique chez Hyundai

Même si les ventes de voitures électriques restent en-dessous des attentes des constructeurs automobiles, la tendance est plus que jamais à la multiplication des modèles.

En la matière, Hyundai peut déjà compter sur une offre assez pléthorique : le constructeur commercialise depuis l’année dernière le Kona situé à la lisière entre les modèles citadins et compacts, mais aussi le Ioniq 5 familial et l’énorme Ioniq 9 (en plus de la berline Ioniq 6 qui ne sera pas disponible chez nous dans sa version restylée).

Un nouveau SUV électrique urbain, évidemment

Mais la marque va ajouter un autre modèle à cette gamme électrique, positionné sous le Kona, comme le rapportent les journalistes d’Automotive News précisant que l’engin se montrera d’abord sous la forme d’un concept-car au prochain salon de Munich 2025. Un modèle qui visera plus précisément les modèles très compacts du genre de la Renault 4, du Jeep Avenger ou de l’Opel Mokka, reposant sur la plateforme E-GMP dans sa version à transmission aux roues avant.

Et il y a une question intéressante : osera-t-il embarquer les énormes batteries de 81,4 kWh disponibles en option chez le Kia EV3 compact ? Actuellement, les SUV citadins électriques se contentent tous d’une capacité de batterie n’excédant pas les 54 kWh pour les modèles les plus « généreux » en la matière. Sur le papier, on peut pourtant imaginer qu’un SUV citadin puisse être utilisé pour des voyages au long cours et donc, nécessiter de gros accumulateurs afin d’offrir une autonomie confortable.

Un nouveau système d'info-divertissement

L’engin va également inaugurer le nouveau système d’info-divertissement de la marque, nommé « Pleos Connect ».

Ce nouveau SUV électrique citadin de Hyundai doit arriver dans le courant de l’année prochaine (avec une production prévue en Turquie), on sera donc bientôt fixés. Le constructeur conservera en parallèle son offre de véhicules thermiques avec le Bayon et le Kona hybride.