Salon de Genève 2020 - BMW Série 3 : un puissant diesel M340d

Le diesel est loin d'avoir dit son dernier mot, surtout chez les marques allemandes, qui en font même encore des sportives. La preuve au Salon de Genève : Volkswagen dévoilera une nouvelle Golf GTD tandis que BMW exposera sa nouvelle M340d. Cette variante inédite sera proposée sur la berline et le break Touring.

Sous le capot des M340d, on trouve un six cylindres en ligne 3.0 litres. La puissance est de 340 ch, soit 75 ch de plus que la 330d ! Le couple culmine à 700 Nm. Le moteur est couplé d'office à une boîte Steptronic Sport à 8 rapports et à la transmission intégrale xDrive. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 4,6 secondes pour la berline, 4,8 secondes pour le break.

Le six cylindres est doté d'une micro-hybridation avec alterno-démarreur de 48V. Ce système a un double effet positif : il fait office de boost électrique, en apportant ponctuellement jusqu'à 11 ch de plus, et permet de réduire (légèrement) les consommations en soulageant le thermique, qui peut même être coupé plus fréquemment.

Il y a en série le châssis sport M, la direction sport à démultiplication variable, le système de freinage sport M et le différentiel sport M. On retrouve le look de la variante essence M340i (qui développe, elle, 374 ch), avec grille de calandre spécifique, grandes prises d'air, deux sorties d'échappement… Les M340d seront disponibles en avril.