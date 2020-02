Salon de Genève 2020 : Mercedes dévoile la GLA 45 AMG

La nouvelle Mercedes GLA a une petite soeur sportive. Le salon de Genève est l'occasion pour Mercedes de lever le voile sur plusieurs modèles, à commencer par la GLA 45 AMG. Sans grande surprise, Mercedes applique la recette du reste de la gamme 45 AMG à sa GLA de seconde génération. Les jantes 19 pouces à 10 branches sont de série (même si le client pourra aller jusqu'à 20 pouces en option), et l'on retrouve les caractéristiques habituelles des modèles AMG de la gamme A : gros bouclier avec sorties d'échappement intégrées, calandre spécifique, capot avec bossage...

A l'intérieur, les sièges baquets sport sont en cuir Nappa/microfibre Dinamica, assortis de surpiqûres jaunes. On retrouve également l'éclairage d'ambiance et le volant sport en cuir Nappa multifonctions. Celui-ci commande en partie l'environnement MBUX de Mercedes qui comporte trois affichages différents sur ces modèles AMG : "Classique", Sport et Supersport.

La gestion des modes de conduite est complète avec plusieurs paramétrages dont un mode "Master", qui, associé à la désactivation de l'ESP, permet de régler la direction spécifiquement et d'avoir un comportement survireur des quatre roues motrices.

Un moteur, deux puissances

Sous le capot, aucune surprise non plus. Le 2.0 turbo officie à nouveau avec deux versions différentes : l'A45 AMG, forte de 387 ch et l'A45 S AMG annoncée à 421 ch, tout comme la berline Classe A. La différence de couple est minime (480 Nm/500 Nm), et le 0 à 100 est quasiment identique (4,4 sec/4,3 sec).

Mercedes jouera toutefois sur la différence de tarif entre les deux et, potentiellement, sur des différences d'équipements pour bien démarquer les deux autos qui seront malgré tout assez proches sur le papier et très certainement sur la route.

Le quatre cylindres est associé à la transmission intégrale 4Matic et à une suspension pneumatique pilotée.