Salon de Genève 2020 : DS Aero, le concept électrique à plus de 600 ch

Décidément, si Peugeot, Citroën et Opel ont décidé de zapper le salon de Genève, chez DS, la nouveauté se bouscule. La DS 9 sera évidemment l'attraction du début de mois de mars en Suisse Romande. La berline partagera par ailleurs l'espace du stand français avec ce concept inédit de grand SUV électrique baptisé Aero.

Plus de cinq mètres de long, une hauteur de caisse généreuse, des jantes 23 pouces et un style décalé et clivant, l'Aero n'est pas le symbole d'un futur modèle accessible et tourné vers le grand public. Il s'agirait plutôt d'un gros véhicule familial électrique haut de gamme tourné vers les nouvelles technologies et qui n'en oublie pas pour autant de faire plaisir à celui qui se trouve derrière le volant.

Justement, DS a mis le paquet. La motorisation électrique de l'Aero revendique 500 kW, soit 680 ch, et permet à ce joli bébé de franchir les 100 km/h en moins de 3 secondes, avec une autonomie de plus de 600 km. Merci les batteries conséquentes de 110 kWh, dont l'affiliation avec le monde de la Formula E (dans lequel DS est engagé, rappelons-le) est évoquée sans détour par la marque.

Côté technologie, l'Aero est un condensé de gadgets mais aussi de ce qui pourrait faire le futur de l'automobile. Calandre intelligente composée d'un écran mise à part (elle cache tout de même des capteurs lisant la route), notons la présence d'une commande spéciale à bord à base... d'ultrasons, transmis par les haut-parleurs. DS n'en oublie pas ce qui a fait la DS d'antan : le confort avant tout, avec des mousses de sellerie très spécifiques. Là encore, des choses que nous pourrions retrouver un jour sur une DS.