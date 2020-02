Salon de Genève 2020 - DS présente la DS9, la nouvelle berline haut de gamme française

Pour bâtir sa nouvelle gamme, DS n'a pas été fou. Il a suivi la logique du marché et a donc donné la priorité aux SUV ! Il a ainsi dévoilé en 2017 le grand DS7 Crossback et en 2018 le petit DS3 Crossback. Mais pour asseoir son image haut de gamme, DS savait qu'il devait se placer sur le marché des grandes berlines. Son troisième modèle est donc une routière.

Avant de quitter ses fonctions, Yves Bonnefont, ex-directeur de la marque, expliquait que les berlines avaient encore de nombreux adeptes sur certains marchés, notamment la Chine, qui est clairement la priorité de ce véhicule. Mais Yves Bonnefont soulignait que "même en Europe, il y a encore des personnes qui aiment l'élégance d'une belle berline".

DS est toutefois conscient que les ventes resteront modestes. Il a donc limité les dépenses. Cette DS9 partage ainsi sa base avec la Peugeot 508L, version chinoise de la nouvelle 508. Ce n'est toutefois pas un simple changement de logo. L'auto adopte tous les gimmicks esthétiques de DS. On trouve ainsi à l'avant la large calandre dont les contours chromés se prolongent en direction des optiques et des prises d'air. Détail nouveau, annoncé par les concepts : un épais jonc chromé coupe le capot en deux.

Au niveau du profil, on remarque la présence de poignées de porte cachées. La DS9 adopte une silhouette de type fastback, avec des arches de toit qui s'étirent loin en direction de la malle, qui apparaît en conséquence raccourcie. Les feux affinés reprennent le dessin en forme d'écailles, comme sur le DS7. Le chrome qui passe en dessous part en direction des roues. L'auto ose un clin d'oeil à la première DS, la vraie : des feux de position en haut de la lunette.

À l’intérieur, DS joue aussi la carte de la maîtrise des coûts, en reprenant une bonne partie de la planche de bord de la DS7. Avant de crier au scandale, on souligne que la pratique est de plus en plus courante, même chez les premiums allemands. On est donc en terrain connu pour la présentation, avec au centre un grand écran de 12 pouces, qui gomme la quasi-totalité des boutons. Ceux qui subsistent se situent en dessous et autour du levier de vitesses. L'instrumentation est évidemment numérique. La planche de bord est intégralement gainée de cuir Nappa. L'Alcantara recouvre le pavillon et les pare-soleil. On retrouve entre les aérateurs centraux la montre signée BRM.

En reposant sur la plate-forme EMP2 avec le plus grand empattement (2,90 mètres), cette DS promet une belle habitabilité, condition essentielle pour réussir en Chine. Les sièges arrière sont chauffants, massants et ventilés. Un large accoudoir central peut-être déplié, il intègre des prises USB.

La DS9 est dotée du DS Active Scan Suspension : la suspension pilotée reçoit des informations d'une caméra qui analyse et détecte les défauts de la chaussée. Dans la liste des équipements, il y a aussi la conduite semi-autonome de niveau 2, qui fonctionne jusqu'à 180 km/h, le système de vision de nuit, l'accès par smartphone…

Côté technique, l'offre est surtout composée de motorisations hybrides rechargeables. Il y aura pour commencer la configuration deux roues motrices 225 ch. Dotée d'une batterie lithium-ion de 11,9 kWh, elle pourra parcourir entre 40 et 50 km en tout électrique.

Il y aura ensuite une variante hybride rechargeable de 250 ch avec une plus grosse batterie et une version quatre roues motrices, avec un deuxième bloc électrique sur le train arrière, qui développera au cumul 360 ch ! Un classique essence de 225 ch sera aussi au programme. Pas de diesel au menu.

La commercialisation commencera au cours du second semestre 2020. L'auto sera exclusivement fabriquée en Chine.