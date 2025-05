Le salon de Lyon 2025 fait déjà le plein

Du mercredi 24 au dimanche 28 septembre, voici les dates du prochain salon de Lyon. À quatre mois de son ouverture, les organisateurs ont d'ores et déjà annoncé le programme et celui-ci promet d'être très riche.

En effet, à l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 40 marques ont d’ores et déjà confirmé leur présence et les inscriptions ne sont pas encore closes. Les visiteurs pourront ainsi découvrir en avant-première certaines nouveautés du salon munichois, mais certains constructeurs absents de l'IAA seront également présents. Ainsi, du côté de Stellantis, Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Leapmotor, Opel, Peugeot seront au rendez-vous d'autant plus que la plupart d'entre elles feront l'impasse de Munich, mis à part Opel. Le groupe Renault sera au complet avec Renault, Dacia et Alpine. D'autres marques exposent aussi leurs modèles à l'image de BMW, BYD, Devalliet, Devinci, Ford, Honda, Kia, Mazda, Mercedes, MG, Microlino, Mini, Mitsubishi, Nissan, PGO, Smart, Suzuki, Tesla, Volvo, mais aussi des firmes prestigieuses comme Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren et Porsche.

En parallèle, Cadillac, Isuzu et Xpeng feront leur première apparition à Lyon.

Mais ce n'est pas tout, les visiteurs pourront aussi découvrir sept univers thématiques : véhicules neufs, occasion, véhicules utilitaires, sport automobile, écomobilité, van life, services & accessoires. Les utilitaires et les vans feront aussi leurs grands débuts.

Enfin, les visiteurs pourront essayer peut-être leur futur modèle puisque 400 véhicules seront votre disposition pour des essais et notamment des utilitaires.

Comptez 10 € (9 € en ligne) pour une entrée en semaine et 12 € (10 €) pour le week-end. Le salon est gratuit les enfants de moins de 12 ans. Un pack "ensemble" pour deux adultes dont deux enfants de 13 à 17 ans est aussi vendu au prix de 30 €.