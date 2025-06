La nouvelle DS N°4 a un prix parfaitement premium

Lancée en 2021, la DS 4 de seconde génération vient de subir son restylage de mi-carrière. Mais elle a aussi changé de nom, la marque « premium » du groupe Stellantis ayant décidé de modifier la stratégie de désignation de ses modèles pour leur donner un côté haut de gamme. Après la N°8 présentée il y a quelques mois, elle devient ainsi « N°4 ».

Bénéficiant d’un design extérieur revu, d’un habitacle retouché et d’une inédite motorisation électrique (en plus de l’essence à hybridation légère et de l’hybride rechargeable), cette « nouvelle » Ds N°4 dévoile ses prix français.

Des prix classiques chez les compactes premium

39 000€, voilà donc le prix de base de la DS N°4 dans sa version essence à hybridation légère de 145 chevaux (anciennement 136 chevaux selon une mesure différente) en finition Pallas.

La DS N°4 E-Tense électrique, elle, démarre à 46 990€ dans la même finition Pallas avec son moteur de 213 chevaux et ses batteries d’une capacité de 58,3 kWh (autonomie maximale WLTP de 450 kilomètres). L’addition peut grimper jusqu’à 51 290€ en finition Etoile Alcantara avec cette même motorisation électrique.

A titre de comparaison, la BMW Série 1 démarre à 36 050€ en finition de base avec un moteur essence de 122 chevaux. La Mercedes Classe A demande au minimum 39 450€ avec un moteur de 136 chevaux et l’Audi A3, 34 600€ avec un bloc essence de 116 chevaux à boîte manuelle. La Française reste un peu mieux placée en rapport prix-équipement par rapport aux Allemandes : en plus de sa boîte automatique, elle possède d’office la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore des vitres avant feuilletées acoustiques.

On ne connaît pas encore le prix de la version Plug-In.