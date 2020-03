Bugatti Chiron Pur Sport : taillée pour la piste

Bugatti va-t-il nous refaire le coup des innombrables séries limitées en tout genre pour écouler le reste de la production d'une auto ? On se souvient notamment des dérivés de Veyron alors que Bugatti avait du mal à vendre les derniers exemplaires. Pour la Chiron, la donne semble avoir changé puisque les 250 premières unités ont déjà été écoulées, signe que l'auto semble mieux se vendre.

Il n'empêche, Bugatti dégaine une variante assez exclusive d'une voiture déjà très exclusive. La Chiron Pur Sport est un engin taillé pour la piste, qui adopte un aileron arrière fixe, un bouclier avant totalement redessiné, un nouvel échappement en titane imprimé en 3D et des roues spécifiques améliorant le flux d'air pour le refroidissement. Du titane que l'on retrouve sur les étriers de freins. Au total, les modifications ont permis de baisser le poids de 16 kg par rapport à une Chiron Sport.

Les changements sont donc mineurs, d'autant plus que le W16 reste à 1500 ch. Seule son régime maximal augmente, à 6900 tr/mn. Bugatti a retravaillé la boîte de vitesses avec des rapports plus courts, pour des relances encore plus violentes. Les suspensions ont également été modifiées, plus fermes.

Seulement 16 exemplaires seront produits, à un tarif unitaire de 3,2 millions d'euros hors taxes.