Nouvelle Toyota Mirai : transformée

Pourtant lancée en 2014, la Mirai fait toujours figure d'ORNI (objet roulant non identifié) sur nos routes… et Toyota prépare déjà sa remplaçante. On rappelle que le carburant de ce véhicule est l'hydrogène. Celui-ci réagit avec de l'air au sein de la pile à combustible pour obtenir de l'électricité, qui alimente un bloc électrique donc.

Après le show-car dévoilé en octobre 2019 au Salon de Tokyo, la marque a exposé lors d'une présentation à Amsterdam le modèle de "quasi-série". On nous a expliqué qu'à la différence du modèle de Tokyo, celui-ci pouvait rouler ! Il l'a d'ailleurs fait sous nos yeux.

On a découvert une Mirai transformée. Alors que la première a un style plutôt bancal, la nouvelle ressemble à une majestueuse berline, dont la silhouette est influencée par le monde des coupés quatre portes, avec un pavillon qui se prolonge visuellement jusqu'au bout de la malle. La Mirai ose même les épaules marquées. Le dessin est plus fluide et… moins bizarroïde.

La voiture garde quelques originalités, comme les phares qui partent loin en direction des ailes ou l'énorme bouche. Des éléments qui ne manqueront pas de faire encore réagir. La Mirai 2 mesure 4,98 mètres de longueur, soit 9 cm de plus en longueur. Elle a perdu plus de 6 cm en hauteur, soit 1,47 mètre, et pris près de 8 cm en largeur, à 1,89 mètre.

La planche de bord est à l'image de l'extérieur : de l'originalité mais pas trop. Il y a un grand écran 12,3 pouces qui fait corps avec l'instrumentation numérique. La nouvelle Mirai affiche un empattement géant de 2,92 m. De quoi favoriser l'habitabilité à l'arrière, où trois personnes pourront prendre place (contre deux sur l'actuelle).

La Mirai 2 repose sur la plate-forme GA-K utilisée par la Lexus LS. On se disait d'ailleurs en faisant le tour de l'auto que celle-ci ressemblait beaucoup à une Lexus ! Mais un représentant de Toyota nous a indiqué qu'aucun rebadgage n'était prévu.

Avec la nouvelle base, le constructeur a pu dessiner une silhouette plus élégante grâce à une intégration plus facile des éléments techniques, notamment des réservoirs d'hydrogène. Il y en a désormais trois, au lieu de deux, un premier dans le sens de la route, et deux autres perpendiculairement. Toyota prévoit une autonomie en hausse de 30 %, ce qui donnerait environ 650 km. Cette Mirai est une propulsion. La puissance du moteur reste inconnue.

Toyota a vendu plus de 10 000 exemplaires de la première Mirai. Il compte évidemment faire bien mieux avec la prochaine. Reste que chez nous, le réseau de distribution d'hydrogène reste embryonnaire. Les livraisons de la Mirai 2 commenceront fin 2020.