Le chinois Aiways dévoile le concept électrique U6ion

Cela fait plus d'une décennie que l'on en parle, mais cette fois semble être la bonne : des constructeurs chinois sont prêts à partir à la conquête de l'Europe ! Parmi ceux-ci, Lynk & Co, un cousin de Volvo, ou encore Aiways.

Cette filiale du géant SAIC commercialisera en fin d'année sur le Vieux Continent l'U5, un crossover électrique que l'on avait découvert au Salon de Genève 2019. Pour l'édition 2020 du show suisse, Aiways avait prévu un concept annonçant son deuxième modèle, un SUV coupé, lui aussi électrique. En toute logique, cet U6ion reprend la même base que l'U5, une plate-forme nommée MAS (More Adaptable Structure). Le constructeur ne donne en revanche aucun détail technique sur le concept.

Côté look, l'U6ion reprend l'allure typique des SUV coupés, avec un toit plongeant, une lunette très inclinée, une malle courte et haute. Le design fait penser à celui du compatriote Lynk & Co. Le concept adopte des attributs de sportive, avec notamment un aileron dessiné dans la continuité des bords de la lunette et des bas de caisse proéminents. Il n'oublie pas l'aspect baroudeur avec des protections autour des jantes de 21 pouces bicolores.

À l’intérieur, l'U6ion est bien dans son époque, avec en guise de console centrale un très grand écran 14,6 pouces. Le conducteur a face à lui une instrumentation sur écran 7 pouces (ce qui est petit en revanche là) et un volant dont la partie supérieure a été gommée. Détail original au milieu : le sélecteur de mode de conduite s'inspire des manettes des gaz des yachts. À la base du pare-brise, on observe une petite boule : c'est une sorte de robot qui est l'interface homme-machine, avec reconnaissance vocale pour piloter par la voix des fonctions.

Comme c'est un concept, l'U6ion met en avant des détails sympas : les portières intègrent des panneaux rétroéclairés personnalisables, un espace de rangement pour un drone est prévu entre les sièges arrière, un scooter électrique peut être rangé dans le coffre…