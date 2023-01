Pour vous convaincre de l’intérêt des productions chinoises, c’est simple : mettez le cap sur le stand MG, où vous découvrirez notamment la MG4 qui donne des insomnies aux constructeurs généralistes avec son tarif démarrant à 28 990 € hors bonus, son autonomie d’au moins 350 km, sa garantie de 7 ans et ses 5 étoiles EuroNCAP qui témoignent du sérieux de sa conception.

Autres modèles particulièrement intéressants sur le stand, le break électrique MG 5 et le très réussi Marvel R, un SUV compact au style particulièrement soigné et aux prestations de haute volée, comme notre premier essai nous avait permis de le constater.

Ensuite, direction le stand BYD, acronyme de Build Your Dreams, où vous découvrirez le SUV compact Atto 3, le modèle Tang doté de 7 places, mais aussi et surtout la spectaculaire berline familiale Han, qui fait bien sûr penser à la Tesla Model S.

Au programme, 521 km d’autonomie, le 0 à 100 km/h expédié en 3,9 s, le tout enveloppé dans une carrosserie au profil élancé. Une auto à voir, donc.

Enfin, ne manquez pas le stand Seres qui dévoile l’EVR, un SUV stylé à motorisation hybride rechargeable (on en avait découvert la version 100% électrique à Paris en octobre), fort d’une puissance de 700 ch, capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,8 s, et doté d’une autonomie électrique de 150 km !

Le salon de l’Auto de Bruxelles fête son 100ème anniversaire en fanfare

Les salons de Paris, Genève et Francfort ont été pendant des décennies les salons les plus importants d’Europe, si ce n’est du monde.

Francfort remplacé par Munich, Genève par Doha, ne subsiste désormais parmi ces ténors que le Mondial de Paris dont la dernière version en 2022 était plutôt terne.

Et l’ex-« petit » salon de Bruxelles pourrait bien tirer son épingle du jeu en proposant une édition 2023 très ambitieuse : plus de 50 marques sont représentées et d’importantes nouveautés y sont révélées. Caradisiac vous fait découvrir de l’intérieur ce prometteur salon de Bruxelles.

Informations pratiques

Où : Parc des expositions, Pl. de Belgique 1, 1020 Bruxelles,

Quand ? Du samedi 14 au dimanche 22 janvier 2023 (journée réservée à la presse le vendredi 13)

Quels horaires ? Ouverture au public : du samedi 14 au dimanche 22 janvier - Heures d’ouverture : de 10h00 à 19h00 - Nocturnes jusqu’à 22h : lundi 16 et vendredi 20 janvier

Billetterie : Autosalon | Askoto