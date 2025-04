Salon de Shanghai 2025 : BYD conquérant et audacieux

Bien décidé à montrer qu'il a passé une vitesse supérieure, le groupe BYD a investi la moitié d'un hall du salon de Shanghai, non seulement pour les véhicules de sa gamme, mais également pour ceux des nouvelles firmes qu'il a créées en 2023, en l'occurrence Yang Wang et Fong Cheng Bao.

Sur son stand : une vingtaine de voitures, 100 % électriques ou hybrides "Plug In", la marque misant uniquement sur des véhicules rechargeables depuis 2022, date à laquelle elle s'est implantée en France, avec pour mémoire une active participation au Mondial de Paris cette année-là.

A priori, pas vraiment de quoi inquiéter les constructeurs occidentaux : qu'ils soient SUV ou berlines, les modèles exposés sur le stand, souvent réservés à la Chine, ne sortent pas vraiment de l'ordinaire en termes de style. Sauf que la marque n'a pas la prétention d'émouvoir, mais de séduire un grand nombre d'automobilistes, comme Volkswagen (au hasard…), avec un bon niveau de prestations à tarif contenu (une autre époque pour l'Allemand), quelles que soient les politiques appliquées localement.

Surtout, la marque ne s'endort pas sur ses lauriers, comme en témoignent les deux concepts présentés ici, avec tout d'abord le grand SUV Dynasty D, la marque donne quelques pistes sur le futur style des Atto 2 et 3, Han et Tang. Rien de révolutionnaire, mais l'auto ne manque pas de charisme, avec des lignes tendues, une haute ceinture de caisse rassurante, des portes à ouvertures opposées, et un regard frondeur. Par ailleurs, l'intérieur se veut soigné et technologique avec des écrans XXL.

À l'exact opposé de ce pachyderme, la marque présente un concept de grande berline profilée (assurément plus raisonnable) 0cean S à 4 portes, également à ouverture antagoniste, qui préfigure la prochaine gamme Ocean, notamment les évolutions de style des berlines Seal, SUV Seal U et compacte Dolphin.

La firme chinoise attire également le public avec plusieurs véhicules méchamment relookés à l'effigie du jeu vidéo Black Myth Wukong (ci-dessous) dont elle est partenaire. Sans doute pour mettre un peu de piment au côté d'une gamme consensuelle.

Une gamme consensuelle mais qui vise juste, la marque annonçant une nouvelle fois une croissance à deux chiffres cette année, avec une percée importante en Amérique du Sud notamment.

Et le grignotage risque bien de continuer grâce à des avances technologiques notables : en plein milieu du stand, BYD exposait sa dernière "Super e-Plateform" électrique, constituée d'une batterie Blade Lithium-Fer-Phospate (comme toujours) acceptant une puissance de 1 000 kW en courant continu. De quoi annoncer des charges ultrarapides, notamment 2 km récupérés chaque seconde, ou 400 km en 5 minutes Une pile déjà présente sur Han L et Tang L, pas commercialisées chez nous.

Et, à condition que les infrastructures suivent, tenir le rythme des thermiques sur autoroute, d'autant que les capacités d'accélération les laissent plus que jamais derrière en sortie de péage, avec un moteur capable de délivrer, à lui seul, 580 kW (777 ch). Préoccupant pour la concurrence donc, sachant que le groupe BYD frappe parallèlement avec des marques "vitrines."

Denza, Yang Wang, Fong Cheng Bao : les autres marques prémiums du groupe BYD…

Comme le groupe Volkswagen en son temps, BYD compte ratisser large avec des marques plus sportives et prestigieuses, et tout d'abord Denza, née d'une association avec Mercedes il y a plus de dix ans (aujourd'hui totalement dans son giron), qui propose notamment l'élégante Z9 GT déjà prise en main dans nos colonnes (ci-contre).

En 2023, le groupe chinois a lancé deux firmes supplémentaires, audacieuses en termes de style comme de technologie. Tout d'abord Fang Cheng Bao, que l'on peut imaginer débarquer sur le Vieux Continent sous l'appellation Denza. Au catalogue, des SUV PHEV aux personnalités fortes : le modèle 5 de 4,89 m de long (ci-contre) rectiligne, musclé à souhait, et équipée ici de jantes pleines.

La marque présentait aussi un modèle (un peu) plus compact, de 4,61 m d'un pare-chocs à l'autre tout de même : le 3, reconnaissable à ses étranges bourrelets tracés à l'équerre sur les ailes, et à des décos plus funs, comme en témoigne le modèle d'exposition du salon de Shanghai, nanti de touches de rouge.

Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, le groupe BYD a enfin lancé une marque prestigieuse, vitrine de son savoir-faire : Yang Wang. Une branche éclectique puisqu'elle propose à la fois une supercar électrique U9 de 1 000 ch (pour un 0 à 100 km/h en 2s et 309 km/h à fond), l'immense 4x4 hybride rechargeable U8 au look ostentatoire, et depuis peu une grande berline profilée à quatre portes, disponible en hybride branchée ou 100 % électrique : l'U7.

Des modèles qui surprennent par leur technologique, l'hypersportive étant capable par exemple, grâce à des suspensions spécifiques, de sauter par-dessus de petits obstacles. La démesure chinoise, parfois futile, mais toujours impressionnante. Guettez nos vidéos YouTube : des shorts démontrant le savoir-faire de ces drôles de marques sont prévus.