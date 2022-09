Mondial de Paris 2022 - Byd, la grande invasion

Les plus gros constructeurs chinois sont présents depuis déjà quelques années en Europe : le leader SAIC (plus de cinq millions de voitures vendues dans le monde en 2021) y commercialise sa marque MG, déjà forte d'un joli succès chez nous en France. Le numéro deux Geely possède même 10% du capital de Mercedes-Benz, en plus des marques Volvo, Polestar et Lynk & Co. Et c'est un autre poids lourd du marché chinois qui se prépare à envahir le Vieux Continent. On parle même du leader mondial de la voiture électrifiée et du second plus gros vendeur de voitures électriques au monde en 2022 sur le premier semestre 2022 derrière Tesla : Byd. Depuis la construction de ses premières voitures en 2003, la société chinoise d'abord spécialisée dans la construction de batteries a fait beaucoup de chemin. Et elle vient de basculer sur le 100% électrique, délaissant l'énergie thermique y compris sur son marché domestique

Au Mondial de Paris donc, la marque exposera trois nouveautés : l'Atto3 que nous essayions récemment, tout d'abord, un SUV compact long de 4,45 mètres positionné entre une Mégane E-Tech (4,20 mètres) et un Hyundai Ioniq5 (4,65 mètres). Avec des batteries de 60,4 kWh et 204 chevaux sous le capot, il revendique une autonomie maximale intéressante de 420 km d'après le cycle WLTP.

La Han s'attaque plutôt à la Tesla Model S. Cette grande berline au style légèrement moins insipide que celui de l'Atto3 mesure 4,99 mètres de long et développe 517 chevaux. Elle possède aussi des grosses batteries d'une capacité de 85,5 kWh et pourrait parcourir 521 km sur une seule charge. C'est moins que la Tesla Model S actuelle mais le prix devrait être lui plus avantageux.

Enfin, le Tang prend la forme d'un gros SUV électrique à sept places. Étendu sur 4,87 mètres de long, il possède une batterie de 86,4 kWh et le même groupe motopropulseur à deux moteurs de 517 chevaux que la berline Han. Aérodynamisme d'armoire normande oblige, son autonomie n'est que de 400 kilomètres. Il sera intéressant de connaître son prix par rapport à celui d'un Mercedes EQB, le seul SUV électrique à sept places du marché actuel en attendant l'arrivée du Kia EV9 et de son cousin de chez Hyundai.

Byd devrait dévoiler la grille de prix de ses trois modèles à l'occasion du Mondial de Paris. On saura alors si ces autos se mettront au niveau des MG sur le plan de la compétitivité tarifaire.