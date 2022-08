Attention, objet roulant difficile à vendre. Songez donc, l'une des trois Byd (pour build your dreams) qui sera proposée au prochain Mondial de l'automobile en octobre, est un grand SUV de 7 places, d'une puissance de 517ch, qui mesure 4,87m et 2,475 tonnes. Le type même de voiture qui, en Europe, fait fuir les clients, même quand l'engin est signé par une marque connue. Autant dire que le nouveau venu chinois multiplie les obstacles en tentant d'importer ce Tang.

dailymotion Mondial de Paris 2022 - Présentation vidéo : Byd Tang, le poids lourd chinois

Pourtant, à y regarder de plus près, cet énorme engin a quelques arguments à faire valoir. Certes, il est très lourd, mais avec ses deux moteurs, un par essieu, et sa batterie (signée Byd, évidemment) de 86,4 kWh, il se permet une autonomie raisonnable de 400 km WLTP. Bien sûr, sa ligne, sans être franchement ratée, ne risque pas de se faire dévisser les cous sur son passage. On est face à un dessin qui pourrait être japonais ou coréen, à l'image du Kia Sorento : il est anodin. Mais on ne s'offre pas un SUV capable de transporter 7 personnes pour des choix esthétiques, mais pour des critères d'habitabilité.

Contrairement à des modèles plus connus comme le Skoda Kodiaq ou le Peugeot 5008, qui proposent eux aussi une troisième rangée et 7 places, le Tang n'offre pas des strapontins qui ne servent que durant un temps limité. Les sièges du fond sont utilisables pour de bon. Évidemment, le coffre est réduit dans ce cas et il faudra se contenter d'une brosse à dents pour ne pas déborder des 235 l qui restent. Mais ce Byd pourrait bien séduire des familles moins nombreuses qui ont néanmoins trois enfants et se trouveront fort bien installés sur la banquette arrière de la deuxième rangée. Car dans ce cas, ils peuvent compter sur les 940 l de la malle. Ce n'est plus un coffre, c'est un puits sans fond.

Si l'habitabilité est un bon point de ce Tang, sa qualité de fabrication en est un autre. Elle est similaire (avec des éléments similaires aussi) à celle de la grande berline Han, à qui elle emprunte d'ailleurs la plateforme et les deux moteurs.

La qualité s'est invitée dans l'habitacle

L'intérieur est ouvertement premium. les sièges et les contre-portes sont revêtus de cuir synthétique et l'Alcantara court le long de la planche de bord, tous comme les écrans digitaux. la grande dalle centrale pivote sur elle-même, et le conducteur a face à lui un tableau de bord numérique plutôt classique à laquelle s'ajoutent des leds cachées derrière la planche du côté passager. Tout le monde voyage donc dans un univers plutôt haut de gamme.

On l'a dit, ce gros bébé dispose des mêmes organes que la grande berline Han. La batterie de 86 kWh gave les deux moteurs qui fournissent 517 ch cumulés en mode quatre roues motrices. De quoi arracher l'auto de 2 475 kg en 4,6 secondes pour l'amener de 0 à 100 km / h, même si ce Tang est limité à 180 km / h. Des performances de poids, et une qualité de fabrication, qui devraient alourdir l'addition. Or, si ce Byd n'est pas donné, il n'est pas non plus vendu à des tarifs totalement déraisonnables.

Déjà connu sur le marché norvégien ou, en un an, il est devenu le grand SUV le plus vendu du pays, le Tang s'affiche là-bas à 58 000 euros. Il risque bien sûr de subir une légère inflation en arrivant chez nous, mais ne devrait pas exploser ses tarifs pour autant. Comment Byd peut-il se permettre d'afficher des tarifs aussi raisonnables ? En évitant les intermédiaires. Les batteries ? Elles sont de marque Byd, tout comme les moteurs et les microprocesseurs. Le constructeur contrôle toute la chaîne ce qui réduit les coûts, et permet de réduire les délais de livraison en ces temps de pénurie.