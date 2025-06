BYD Seal 5 DM-i, la berline hybride rechargeable à prix cassé

Après n’avoir pas réussi à vendre autant de voitures électriques qu’espéré en Europe, Byd va-t-il envahir le marché européen grâce à des modèles hybrides rechargeables à la tarification serrée ? C’est fort possible sachant que le Seal U DM-i, SUV hybride rechargeable de la marque chinoise, représente désormais sa meilleure vente sur le Vieux continent.

Et attention, d’autres modèles hybrides rechargeables très bien positionnés frappent à la porte. BYD vient de lancer la Seal 05 DM-i en Pologne et en Slovaquie, où les clients peuvent désormais opter pour cette berline de 4,78 mètres de long au style assez anonyme et aux prestations intéressantes.

Une hybride rechargeable à la présentation intérieure flatteuse

Équipée d’un petit bloc essence 1,5 litre de 99 chevaux et d’un moteur électrique de 161 chevaux, cette Seal 05 DM-i laisse le choix entre deux tailles de batteries (7,7 et 15,8 kWh). Elle peut parcourir 90 km en tout électrique avec sa grosse batterie d’après les normes très optimistes de Chine, avec une autonomie maximale totale de près de 2 000 kilomètres annoncée là-bas.

Seulement 30 000€ en prix de base

Mais le plus gros argument sera bien évidemment son prix : 129 900 zlotys en Pologne, soit 30 427€ pour la variante d’entrée de gamme. C’est beaucoup moins cher que le SUV Seal-U DM-i proposé chez nous à partir de 37 500€.

Pour l’instant, BYD n’a pas annoncé de commercialisation de cette Seal 05 DM-i chez nous. Mais à ces tarifs, elle pourrait faire un malheur sur notre marché.