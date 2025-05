Byd baisse le prix de ses autos jusqu'à 34%, mais en Chine seulement

À Pékin les soldes ont commencé et elles ne s’arrêteront pas avant fin juin. Car la guerre des prix entre marques chinoises, que l’on croyait calmée depuis quelques mois a repris de plus belle. C’est Byd, la plus puissante d’entre elles, qui a relancé l’offensive, semant un début de panique à la Bourse de Hong Kong.

Car le constructeur a profité du week-end pour annoncer des baisses de prix spectaculaires. La petite Seagull ? Elle s’affiche désormais à 6 800 euros grâce à une ristourne de 20 %. Encore plus fort, l’hybride Seal est bradée à -34% et s’échange contre 12 500 euros.

Les stocks s'accumulent

Mais qu’est ce qui peut bien expliquer cette offensive de Build your dreams. Déjà en situation de leader, la marque n’a pas besoin de s’imposer par ce dumping pour grappiller des parts de marche. En fait, c’est le marché chinois lui-même qui impose ces braderies.

Car si les ventes de voitures électriques se sont envolées l’an passé, elles stagnent depuis le début de cette année. La croissance chnoise a serré le frein à main, et la guéguerre sur les taxes douanières imposées par Donald Trump n’arrangent en rien les affaires.

Résultat de cet attentisme, les stocks explosent. Selon l’association chinoise des voitures particulières, 3,5 millions d’autos se morfondent sur d’immenses parkings en attendant de trouver des clients. Un stock coûte cher, alors mieux vaut brader que conserver et Byd entend bien, grâce à ces soldes, augmenter le trafic dans ses show-rooms de 30 à 40% d’ici la fin juin.

La bourse de Hong-Kong n'aime pas les soldes

Sauf que cette méthode n’est pas du tout du goût des marchés. À la bourse de Hong-Kong, après l’annonce de BYD, son cours a baissé de 8%. Quant à ses concurrents, Li Auto, Great Wall Motors et Geely, déjà chauffés à blanc par les rabais pratiqués par leur rival, ils ont été doublement énervés, puisqu’eux aussi ont subi la peine boursière, leurs titres perdant 5% car les marchés ont semblé découvrir le début de crise qui secoue la filière à cette occasion.