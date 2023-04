La Byd Seagull va-t-elle devenir la voiture électrique du peuple ?

Actuellement si vous voulez une voiture électrique réellement abordable, il n’y a que la Dacia Spring chez nous. Désormais affichée au prix moyennement canon de 20 800€, la petite citadine de la marque roumaine descend à 15 184€ une fois le bonus écologique français déduit. Elle peut même devenir quasiment gratuite si vous cochez toutes les cases des aides cumulatives, mais il faut en contrepartie vous contenter d’une auto au design rustique, à l’habitabilité moyenne et aux prestations dynamiques franchement mauvaises. Affichée à 29 990€, la MG4 profite sans doute d’un rapport prix-prestations bien meilleur dans la catégorie des compactes. La nouvelle Chinoise fait d’ailleurs trembler Renault (Mégane E-Tech), Volkswagen (ID.3) ou Cupra (Born) dont les produits coûtent beaucoup plus cher. Sans surprise, on commence à voir beaucoup de MG4 dans les rues et les ventes du modèle atteignent déjà des chiffres intéressants.

Mais ce n’est sans doute rien à côté du potentiel de la Byd Seagull, une autre voiture chinoise au positionnement très en-dessous de celui de la MG4. Longue de 3,78 mètres et évoquant un peu le design de la BMW i3 vue de profil, cette micro-citadine affiche un style autrement plus flatteur et moderne que celui de la Dacia Spring. Forte d’un intérieur lui aussi assez joli et moderne, elle utilise un moteur de 75 chevaux et des batteries d’une capacité de 30 kWh en entrée de gamme. Dans cette configuration de base (sans doute différente du modèle visible dans les photos accompagnant cet article), elle coûtera 73 800 yuan soit l’équivalent de 9 667,42€. Deux fois plus chère, la Dacia Spring se retrouve ridiculisée à l’évocation de tous ces chiffres.

Beaucoup plus chère en Europe ?

Attention, on parle bien ici du prix de base chinois. La Renault City K-ZE, cousine presque jumelle de la Dacia Spring européenne, coûtait encore moins cher que ça à son lancement en Chine en 2019. Comme la Roumaine, la Byd Seagull risque donc de devenir beaucoup moins abordable en arrivant dans le Vieux Continent à cause notamment de sa nécessaire adaptation aux normes locales plus exigeantes. Au point de passer elle aussi au-dessus des 20 000€ dans sa version de base ? C’est la grande question qui intéresse tous ceux recherchant une voiture électrique à la fois peu chère et forte d’une présentation digne.

Contrairement à MG qui casse totalement les prix avec sa MG4 (et ses autres modèles), Byd adopte pour l’instant une politique tarifaire plus classique sur ses premiers modèles importés en Europe. Même s’il dispose à ce prix d’un équipement intéressant, le SUV compact Atto3 s’affiche à 43 690€ ce qui n’a rien d’impressionnant face à un Tesla Model Y ou même un Skoda Enyaq. La grande berline Han débute elle à 71 160€, alors que le gros SUV Tang demande au moins 70 800€. Pas de quoi casser une patte à Carlos Tavares ou Luca de Meo, pour l’instant, avec des tarifs proches de ceux de leurs concurrents respectifs dans les segments concernés. Bref, l’industrie automobile européenne tout entière attend de connaître le prix d’une Seagull européenne. Alors que Renault et le groupe Volkswagen tablent sur des citadines électriques à 25 000€, la petite Chinoise pourrait devenir la première voiture électrique à la fois peu chère et offrant des prestations d’un bon niveau. Avant de s’emballer, il faudra quand même en prendre le volant pour vérifier si son comportement dynamique est du même tonneau que la Dacia Spring, nettement moins bonne qu’une citadine classique. Et de voir quelle sera la stratégie de Byd en Europe avec sa petite championne en devenir.