Essai - Cupra Born VZ XL (2023) : la grosse batterie pour 1 000 € de plus

En bref

Compacte électrique

Batterie de 77 kWh

Prix : 46 500 €

Cupra, la jeune marque lancée par Seat en 2018, enrichit l’offre de sa compacte. La Born VZ, équipée de la motorisation la plus puissante, à savoir 230 ch reçoit une batterie de 77 kWh (capacité utile) vendue seulement 1 000 € de plus que la version 58 kWh. L’autonomie en cycle mixte atteint 550 km. Un score parmi les plus élevés du marché à l’heure actuelle sur le segment des compactes devant les Renault Mégane E-Tech EV60 et Volkswagen ID.3 ou autres MG 4. Il en va de même pour les tarifs, assez bien placés au regard du niveau de puissance et de la capacité proposés. La facture s’établit à 46 500 € ce qui lui permet d’obtenir un bonus écologique de 5 000 €.

Si cette Cupra Born VZ XL est beaucoup plus compétitive que sa cousine la Volkswagen ID.3 et au même niveau que la Renault Megane EV60, elle doit faire face à de redoutables adversaires comme la Tesla Model 3 d’entrée de gamme vendue 41 990 € (hors bonus) flirtant avec les 500 km et la MG 4, vendue 36 000 € (hors bonus) d'une capacité proche, suréquipée et garantie 7 ans.

Pour rappel Le Born VZ (pour Veloz), dispose d’un moteur électrique de 230 ch placé sur le train arrière. En réalité il s’agit d’une version 204 ch bénéficiant d’un e-boost temporaire. Ce dernier fournit des accélérations franches à l’image du 0 à 100 km/h effacé en 7 secondes. Pour démarrer la Born pas besoin de toucher à la clé ni au bouton pour démarrer. Une fois installé le conducteur n’a qu’à engager le mode Drive sur le levier de vitesses (toujours aussi mal positionné), en haut de l’instrumentation.

L’arrivée de la batterie XL génère un surpoids d’une centaine de kilos par rapport à la version 58 kWh ce qui porte le poids total de la compacte à 1 949 kg sur la balance. Cet embonpoint est pratiquement transparent à la conduite et notamment dans les phases d’accélérations très franches surtout lorsque le mode de conduite « Cupra » est engagé. On aurait aimé davantage de couple pour marquer une réelle différence avec la version 204 ch, ce dernier étant identique (310 Nm). Mais en usage quotidien, la ressource à disposition du conducteur est amplement suffisante, tout comme la vitesse maxi limitée à 160 km/h. La Born fera la différence dans les accélérations et les reprises.

L’intérêt d’opter pour la batterie XL est de jouir d’une autonomie digne de ce nom. Et pour le coup, c’est réussi. Durant notre test réalisé sur un parcours mixte de 300 km, sans pratiquer l’éco-conduite (pas de Mode B) et par une météo favorable (15 °C) nous avons relevé une consommation moyenne de 18,3 kWh/100 km. Un score dans la moyenne de la catégorie qui porte le rayon d’action de la Born au-delà des 400 km. De quoi réaliser une charge hebdomadaire pour un citadin et partir en week-end sans trop de stress pour le conducteur.

Il est bien évidemment possible de faire mieux en conduisant à l’économie et en usant du système de régénération, malheureusement peu évolué. Ce dernier est indexé sur le mode de conduite engagé offrant une régénération plus ou moins marquée, mais il n’offre pas de roue libre (pour économiser) ni de conduite à une pédale (arrêt total du véhicule au lever de pied). Il n’est pas non plus possible de gérer les niveaux manuellement.

Au volant de cette Born, les longs trajets sont donc plus facilement envisageables, d’autant que la puissance de recharge en courant continu (DC) est portée à 170 kW. Dans la pratique nous avons constaté une puissance moyenne de charge de 110 kW, ce qui reste correct pour une voiture étonnement dépourvue de système de pré-conditionnement de la batterie. En courant alternatif (AC), l’Ibère dispose peut compter sur un chargeur embarqué 11 kW de série pour réaliser le plein en une nuit. Sur une prise domestique, le temps d’attente dépassera les 30 heures.

Malgré la présence d’un châssis sport (abaissé de 15 mm) dépourvu de suspensions pilotées (option à 900 €) et d’imposantes jantes de 19’’, la Born VZ reste une bonne alliée du quotidien. Hormis à basse vitesse, le niveau de confort est correct. Rivée au sol, cette propulsion, se veut davantage efficace que ludique. Malgré son manque de consistante, la direction est précise et le roulis est bien contenu sur les appuis. Le caractère joueur est malheureusement inexistant, car ici l’’ESP n’est pas totalement déconnectable. Seul le freinage pose problème. La sensation et le dosage à la pédale sont très déstabilisants notamment à cause de la régénération. Une habitude à prendre. Malgré la présence de tambours à l’arrière, le freinage s’avère quant à lui rassurant.

La Born VZ XL se distingue des autres compactes par son look très agressif. la dotation s’enrichit de vitres arrière surteintées, de jantes de 19 pouces et de feux full LED. Les touches de « bronze » symboles de Cupra sont particulièrement mises en valeur par le « Bleu Aurore » facturé 955 €. À bord, la Born parvient habilement à maquiller ses ressemblances avec la Volkswagen ID.3 techniquement proche. On note par exemple la présence de sièges enveloppants, d’habillages spécifiques et d’un volant sport. Malheureusement certains défauts structurels persistent comme la présence de plastiques bas de gamme, d’un système multimédia capricieux et d’une ergonomie proche de l’accident industriel. On pense notamment aux commandes de lève-vitres arrière, aux inefficaces touches capacitives du volant (capacitives) ou encore fastidieux cheminement pour paramétrer la ventilation. Lorsqu’il a décidé de fonctionner, le système multimédia compatible Android et Carplay sans fil, s’avère compliqué à utiliser. Naviguer entre les menus reste un chemin de croix.

Comme sa cousine l’ID.3, la Born privilégie les passagers arrière aux bagages. L’espace aux jambes y est correct pour deux adultes. La place du milieu est envisageable pour un petit gabarit. Le coffre offre un volume dans la moyenne de la catégorie avec 385 litres. Un petit logement pour les câbles de recharge est présent sous le plancher mais celui-ci est logiquement plus étroit compte tenu de la dimension plus importante de la batterie.