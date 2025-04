En Chine, le BYD Sealion 7 devient hybride et inaugure une option bizarre

Chez nous, Byd commercialise presque exclusivement des véhicules 100% électriques, de la compacte Dolphin jusqu’au gros SUV Tang. Mais le constructeur chinois propose aussi un modèle hybride rechargeable, le Seal U DM-i qui, s’il reprend le même nom que le Seal U 100% électrique, repose sur une plateforme différente (un peu comme chez Audi avec l’A6 thermique et l’A6 e-tron).

En Chine, le constructeur chinois lance les pré-commandes d’un nouveau modèle hybride rechargeable. Son nom ? Sealion 7, comme le grand SUV 100% électrique que nous avons essayé l’année dernière sur Caradisiac. Mais avec un petit « DM-i » derrière, signe qu’il reprend une technologie hybride rechargeable similaire à celle de « notre » Seal U DM-i.

Une plateforme différente du Sealion 7

Ce Sealion 7 DM-i n’utilise pas la plateforme du Sealion 7 réservée aux modèles 100% électriques mais plutôt une autre architecture prévue pour cette technologie combinant un moteur thermique à essence et un moteur électrique. Il mesure 4,88 mètres de long (contre 4,83 mètres pour le Sealion 7 « tout court ») et possède un habitacle aux finitions flatteuses, comme c’est souvent le cas chez BYD.

Capable de parcourir jusqu’à 1 320 km d’après BYD avec les batteries et le réservoir d’essence pleins, ce Sealion 7 DM-i est une traction de base ou une quatre roues motrices en option (on ne connaît pas encore le détail de sa fiche technique). Et il offre la possibilité de s’équiper d’une plateforme pour drone sur son toit. Oui, un dispositif permettant de recharger le drone et de le stocker, avec un mode « follow me » pour ceux qui veulent filmer leur SUV en road-trip (sic).

Bientôt en Europe ?

Sachant que le Seal U DM-i fait désormais partie des meilleures ventes de BYD en Europe grâce à son prix canon, il y a toutes les chances pour que le Sealion 7 DM-i arrive en Europe. Son prix serait alors supérieur à celui du Seal U DM-i, disponible à partir de 37 500€.