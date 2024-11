Le BYD Sealion 7 nous rappelle que sans maîtrise, la puissance n'est rien

EN BREF Gros SUV électrique Jusqu'à 530 chevaux 0 à 100 en 4,5s à partir de 46 990€ 502 km d'autonomie 56 490€ pour le haut de gamme

Alors que la marque MG du groupe SAIC vend déjà plus de voitures que Fiat et Seat en Europe sur le dernier mois d’octobre, BYD reste très loin de ces chiffres. Le numéro 1 mondial des voitures électrifiées, qui talonne désormais Tesla sur les ventes de modèles 100% électriques grâce à son succès en Chine, est bien parvenu à se développer sur le Vieux continent et en France où il écoule désormais autant de voitures neuves que Mazda. Mais le rapport prix-prestation pas spécialement à la pointe de ses modèles électriques, positionnés plus « haut de gamme » que ceux de MG, ne lui permet pas de se porter au niveau des plus gros constructeurs pour l’instant.

Avec un prix de base fixé à 46 990€, le Sealion 7 (« Otarie 7 » en Français) ne devrait pas inverser la tendance puisqu’il coûte sensiblement plus cher que les SUV électriques familiaux les plus populaires. Il les surclasse aussi en taille avec une longueur de 4,83 mètres, à comparer aux 4,77 mètres du déjà gros Seal U (« Phoque U » en Français). De quoi au moins respecter les lois de la nature car dans la hiérarchie des animaux marins, l’otarie se situe au-dessus du phoque que ce soit en masse ou en taille moyenne (oui, je suis allé vérifier cette donnée).

Ce gros bébé au nom d’animal affiche en tout cas un design similaire à celui des autres modèles de la gamme Byd, avec une face avant tout en douces ondulations, une silhouette rondouillarde et une poupe un peu « SUV coupé ». Comme le Hyundai Ioniq 5 (certes beaucoup plus petit), il ressemble davantage à une énorme compacte qu’à un vrai SUV avec sa garde au sol visuellement assez limitée.

Comme beaucoup d’autres modèles électriques chinois de nouvelles marques attendues sur le marché européen en 2025, le Sealion 7 mise avant tout sur la présentation de son intérieur pour se différencier des modèles européens, américains, japonais et coréens existants. L’architecture de sa planche de bord, qui allie un grand écran tactile de 15,6 pouces de diagonale à un combiné d’instrumentation de 10,25 pouces, ne présente rien d’original. En revanche, l’attention portée aux habillages s’inspire vraiment des voitures de segments luxueux plutôt que des véhicules généralistes concurrents. Pas de plastique dur la partie basse de la console centrale, des surfaces en cuir sur les contreportes avant et arrière, des boutons de lève-vitre au toucher métallique côté conducteur, des sièges à la finition matelassée…ce Sealion 7 en met plein la vue quand on s’installe à bord.

Y compris aux places arrière avec une assise opulente et beaucoup d’espace (garde au toit et volume aux genoux). L’inverse eut été gênant avec un véhicule aussi gros. Et d’ailleurs, le volume de coffre n’impressionne pas vraiment au regard de son gabarit avec 520 litres alors qu’un Ford Capri nettement moins gros (4,63 mètres) revendique 572 litres. Il y a certes un petit « frunk » additionnel sous le capot avant pour ajouter 58 litres, mais l’habitabilité de ce grand SUV fait moins forte impression que la présentation de son intérieur.