Le BYD Sealion 7 nous rappelle que sans maîtrise, la puissance n'est rien

A quoi faut-il comparer le nouveau BYD Sealion 7 sachant que son petit frère à peine moins gros, le Seal U, s’attaquait déjà au Tesla Model Y de dimensions similaires ? Avec son prix de base à 46 990€ et son addition de 56 490€ en version haut de gamme Excellence AWD à grosses batteries, il coûte au minimum le prix d’un Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion (environ 275 chevaux, 46 990€) et au maximum, celui d’un Model Y Performance (environ 450 chevaux, 57 990€). Les modèles familiaux plus compacts du genre du Peugeot E-3008, du Renault Scénic E-Tech Electric ou du Volkswagen ID.4 sont tous moins chers, pas aussi beaux et spacieux à l’intérieur mais avec une bien meilleure autonomie maximale. Du côté des autres SUV électriques chinois, le XPeng G9 encore un peu plus gros (4,89 mètres) coûte encore plus cher (à partir de 59 990€).

Dans le genre premium, l’Audi Q6 e-tron se situe dans un autre monde avec ses 72 170€ de prix minimum en version 251 chevaux. Même remarque pour son cousin le Porsche Macan Electric, facturé 82 959€ en prix de base (340 chevaux), avec un équipement bien moins riche mais des qualités moteur et châssis bien meilleures.

A retenir : un bon rapport prix/présentation/puissance, mais pour qui ?

Si vous recherchez avant tout un puissant SUV électrique, le Sealion 7 présente l’avantage de coûter moins cher que les autres modèles de cette catégorie de puissance dans sa version de 530 chevaux à 56 490€. Sinon, il offre aussi un intérieur aux habillages intérieurs assez uniques dans la catégorie dans sa version de base à 46 990€ pour ces prix-là. Mais il n’a vraiment rien d’une référence ni au registre du comportement dynamique, ni à celui de l’efficience mécanique (surtout avec les batteries de base). C’est un bel emballage intérieur qui nous paraît objectivement très cher en raison de ces défauts (citons aussi les systèmes d’aides à la conduite semi-autonome de niveau 2 perfectibles sur l’autoroute). A réserver aux allergiques des plastiques durs, qui adoreront se vautrer dans ce très bel habitacle. mais la voiture électrique BYD calibrée pour exploser sur notre marché n’existe pas encore.

Caradisiac a aimé

La présentation intérieure spectaculaire

Le confort général en conduite tranquille

L'efficacité de l'interface numérique de la voiture

Caradisiac n'a pas aimé