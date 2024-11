Le BYD Sealion 7 nous rappelle que sans maîtrise, la puissance n'est rien

Pas facile de trouver des options sur le BYD Sealion 7 : il y a quasiment tout de série. Des aides à la conduite de niveau 2 à la pompe à chaleur en passant par les caméras 360 degrés, les sièges entièrement électriques, les beaux habillages de l’intérieur, le toit vitré panoramique, le système audio à 12 haut-parleurs…tout y est. Seules les jantes de 20 pouces restent exclusives à la transmission intégrale alors que les sièges en cuir véritable se réservent à la finition Excellence AWD (sinon vous aurez du cuir végan) tout comme l’affichage tête haute.

Le détail techno : la même plateforme que la compacte Dolphin

Le gros Sealion 7 utilise la même plateforme que les Dolphin, Seal, Seal-U et autres Atto3. Réservée aux modèles électriques, la e-Platform 3.0 intègre les batteries « Blade », utilisant une chimie lithium-fer-phosphate (LFP) et une architecture « cell to body » qui en fait une pièce structurelle du châssis de façon à améliorer la rigidité (mais ce qui peut parfois nuire à la réparabilité du véhicule). Les performances de cette batterie, même avec les accumulateurs haut de gamme de 91,3 kWh, n’impressionnent cependant pas spécialement par leur efficience alors que les qualités dynamiques de la voiture paraissent quelconques.