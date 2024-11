Le BYD Sealion 7 nous rappelle que sans maîtrise, la puissance n'est rien

Dès les premiers mètres à bord du BYD Sealion 7, l’impression de naviguer dans un véhicule luxueux domine. D’autant plus que malgré quelques déconnexions constatées avec le système Apple Carplay, l’interface de l’ordinateur de bord paraît à la fois rapide, bien conçue et même agréable à utiliser. Notons au passage la présence d’un mode ITAC décrit comme un « contrôle intelligent d’adaptation à la torture » sur l’écran, qui correspond très probablement à une erreur gênante de traduction (ou alors il faut tout de suite prévenir la police des agissements des concepteurs de la voiture).

Au fil des kilomètres en revanche, cette impression de luxe s’étiole quand même assez vite. Tout d’abord, l’amortissement non réglable (qui utilise tout de même des amortisseurs adaptatifs) parvient à offrir un petit effet « tapis volant » mais dès qu’on se retrouve sur une mauvaise chaussée, les trépidations et autres secousses ressenties dans l’habitacle trahissent une suspension loin d’être impériale.

Réglée très souple, cette suspension génère un roulis franchement généreux dès qu’on adopte un rythme en rapport avec la puissance de l’auto. Développant 313 chevaux en version propulsion de base (Comfort) avec des batteries de 82,5 kWh (0 à 100 km/h en 6,7 secondes), le Sealion monte à 530 chevaux dans sa variante bimoteur avec cette même batterie de 82,5 kWh (Design AWD), mais utilise d’autres accumulateurs de 91,3 kWh dans notre version d’essai haut de gamme (Excellence AWD) dont la masse à vide atteint 2 435 kg. Le 0 à 100 km/h expédié en 4,5 secondes et surtout le niveau des reprises paraissent similaires à celles d’un Tesla Model Y Performance, mais avec un comportement dynamique très différent de celui du SUV américain.

S’écrasant généreusement sur ses appuis à chaque changement de direction un peu vif, le Sealion 7 surprend par la mobilité de sa poupe à l’insciption : jetez-le de façon musclée dans un virage (pas trop fort quand même pour éviter un sous-virage aigu) et vous sentirez immédiatement le train arrière prendre de l’angle avant l’intervention de l’électronique via les freins pour le stabiliser. Désactivez l’ESP et vous pourrez même jouer, dans une marge de manœuvre limitée, avec le patinage des roues arrière en accélérant en virage…généralement quelques dixièmes de seconde avant la réactivation automatique de cet ESP, la coupure de la puissance et d’étranges vibrations témoignant d’un état de panique totale de la part du groupe motopropulseur !

Manquant franchement de mise au point par rapport à un Model Y Performance ou un Ford Capri bien moins puissant, ce Sealion 7 se montre un peu scabreux en conduite sportive. Et attention, on dépasse vite les 50 kWh/100 kilomètres en puisant dans son potentiel dynamique. Jusqu’à atteindre 66,6 kWh/100 au terme d’une montée enjouée du Col de l’Espigoulier, là où une Porsche Taycan Turbo S de 775 chevaux (et 2,4 tonnes) se « contente » de 40 kWh/100.

Dans des conditions de roulage plus « classiques », le Sealion 7 restait sous les 19 kWh/100 km mais nous n’avons hélas pas eu le temps de l’amener sur autoroute à 130 km/h pour mesurer sa consommation de façon plus précise. Sachant qu’il revendique 502 km d’autonomie maximale WLTP malgré la taille de ses batteries de 91,3 kWh (ou 482 km en version propulsion de 313 chevaux avec les accumulateurs de 82,5 kWh), l’efficience ne semble pas constituer l’un de ses points forts.

Côté recharge, enfin, la « petite » batterie n’accepte que 150 kW en puissance maximale en courant continu (10-80% en 32 minutes), contre 230 kW pour l’Excellence 4WD (10-80% en 24 minutes). Les deux configurations possèdent une architecture à 550 volts (537 dans le cas de la plus grosse), mais la grosse batterie dispose d’un meilleur système de gestion. Ça reste sensiblement plus long que les 18 minutes nécessaires pour un 10-80% avec les batteries de 84 kWh du nouveau Kia EV6 par exemple, l’un des meilleurs SUV du marché sur ce plan.