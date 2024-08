Plus d'infos sur le Kia EV6 restylé

Les deux SUV familiaux électriques du groupe Hyundai-Kia, dont le style et les proportions cassent un peu les codes du genre, viennent de passer à leurs moutures restylées.

On a déjà vu les traits du nouveau Kia EV6 au printemps dernier, avec des changements stylistiques plus profonds que ceux du Ioniq 5 restylé qui partage à peu près les mêmes éléments techniques. Et le constructeur coréen dévoile aujourd’hui davantage de détails techniques sur ce concurrent des gros modèles familiaux électriques.

Des batteries plus grosses

Existant toujours avec deux tailles de batteries, l’Ev6 restylé passe de 58 à 63 kWh de capacité pour sa variante d’entrée de gamme. Quant à la version haut de gamme, ses accumulateurs affichent 84 kWh de capacité contre 77,4 précédemment. Résultat, l’autonomie maximale atteint désormais 582 km dans la meilleure configuration possible. Pas mal, mais toujours pas au niveau des meilleurs SUV électriques du marché : le Tesla Model Y Grande Autonomie revendique par exemple 600 km et le Renault Scenic E-Tech promet 625 km.

Comme le Ioniq5, l’EV6 fait en revanche partie des meilleures élèves de la catégorie au niveau de la recharge grâce à son architecture électrique à 800 volts. Il pourra désormais atteindre 258 kW de puissance maximale en pic en rechargeant en courant continu et repasser de 10 à 80% en seulement 18 minutes.

Reste maintenant à connaître le prix, qui sera donné dans les semaines à venir pour le marché français. Rappelons que l’engin sera présent à Paris au Mondial de Paris 2024.