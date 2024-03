Le Hyundai Ioniq 5 (2024) s'améliore discrètement

Le Hyundai Ioniq 5 n’existe que depuis 202 mais il s’offre déjà quelques changements esthétiques en plus d’améliorations techniques en Corée du Sud comme vous pouvez le voir dans les images accompagnant cet article. Enfin, pour cela il vous faudra un sens du détail aiguisé puisque ces modifications esthétiques se révèlent moins flagrantes que lors d’un restylage de mi-carrière classique. Les boucliers avant et arrière évoluent discrètement et la vitre arrière possède désormais un essuie-glace. Et voilà !

A l’intérieur aussi, il y a de discrètes améliorations avec notamment un panneau inférieur de la console centrale nouveau et disposant de plus de boutons, un volant redessiné et un compartiment de charge à induction revu. Le système d’info-divertissement serait lui aussi amélioré d’après Hyundai.

De plus grosses batteries

La nouveauté la plus importante se trouve en fait dans le châssis avec un pack de batteries d’une capacité 84 kWh au lieu de 77,4 kWh précédemment sur le haut de gamme. On ne connaît pas encore l’autonomie maximale mais elle augmentera inévitablement par rapport aux 507 km du modèle actuel. Cette grosse batterie se retrouvera probablement aussi sur les Ioniq 6 et autres Kia EV6 dans les mois à venir. La commercialisation de ce Ioniq 5 amélioré débutera dans quelques jours en Corée du Sud et il faudra sans doute attendre quelques mois de plus pour le voir arriver chez nous.