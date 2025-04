Chez nous, BYD a dépassé Citroën, Mini et MG sur les voitures électriques

L’augmentation des ventes de Byd en Europe n’a pas été aussi rapide que celle de MG, mais le géant chinois des voitures électrifiées commence à atteindre des volumes de vente significatifs chez nous.

Après n’avoir vendu que 50 265 voitures en 2024 sur le marché européen (en comptant ses véhicules électriques et son SUV hybride rechargeable Seal U DM-i), BYD a écoulé 17 729 voitures électriques neuves sur le premier trimestre 2025 d’après JATO (en ne comptant pas les hybrides rechargeables) ce qui représente une hausse de 133% par rapport à la même période de l’année dernière.

MG est loin derrière

Dans ces ventes de voitures entièrement électriques, BYD est donc bien devenu un constructeur automobile qui compte chez nous : la marque chinoise devance Citroën, Mini, Opel, Ford, Dacia ou encore son grand rival MG sur le premier trimestre 2025, même si ce dernier reste largement devant au total grâce à ses voitures hybrides qui représentent désormais la quasi-totalité de ses ventes.

On note aussi l’apparition de Polestar et Xpeng dans le top 25 des constructeurs automobiles de voitures électriques sur le premier trimestre 2025, mais avec des volumes très loin de ceux de BYD (9 662 et 3 377 voitures respectivement).

En mars, BYD est le douzième plus gros constructeur de voitures électriques

Sur le seul mois de mars 2025, BYD n’est plus très loin de Hyundai, Volvo et Peugeot sur ces ventes de voitures électriques avec seulement quelques centaines de véhicules livrés en moins. L’arrivée du petit SUV Atto2, beaucoup plus accessible financièrement que les Atto3 et autres Seal U, devrait permettre à BYD de progresser à nouveau.

Pour atteindre les volumes de MG dans un marché où les voitures thermiques restent largement majoritaires en revanche, il faudrait aussi pouvoir compter sur des véhicules hybrides simples sensiblement moins chers. Mais justement, ce n’est pas au programme pour le moment.