Aiways vous évoque tout sauf l’automobile et pourtant, ce constructeur chinois propose, depuis 2021, un SUV familial 100 % électrique très spacieux et aux prestations globales correctes, en l'occurrence l'U5. Hélas, malgré un tarif raisonnable ce dernier passe pour l’instant totalement inaperçu, la faute notamment à son design trop consensuel.

La marque a donc décidé de réagir en proposant une déclinaison bien plus sympa à regarder, en l’occurrence l’U6 : un modèle coupé qui ne se contente pas d’un simple hayon incliné puisque toute la carrosserie a été redessinée.

dailymotion Essai vidéo - Aiways U6 (2023) : coupé décalé !

À en croire les pouces qui se lèvent à son passage, le chinois fait de l'effet avec son profil dynamique, son regard agressif, ses ailerons latéraux façon carbone et ses jantes de 20’’ auxquels on peut ajouter des teintes originales comme ce vert pastel ou même un jaune ultra-flashy…

À l’intérieur, le chinois surprend également par l'extravagance de son mobilier, l'unique sellerie proposée pour l'instant osant un improbable mariage de crème, de bleu saphir et de rouge corail. Un choix pour le moins audacieux, car ceux qui n'apprécient pas tourneront les talons instantanément ou devront attendre une hypothétique variante noire, dont la date de production n'est pas encore programmée…

L'imposition des couleurs est d'autant plus dommage que l'habitacle séduit en tous points. On apprécie notamment sa planche de bord rectiligne joliment dessinée rappelant l'U5, ses matériaux cossus (à défaut d'être tous rigoureusement assemblés), son "levier de vitesses" rotatif moderne et ergonomique, l'espace royal au niveau des jambes et sa banquette maintenant idéalement les cuisses. Et si le système multimédia demande un peu de pratique pour se retrouver dans les menus et commander notamment la clim, il s'avère réactif au toucher et rapide dans ses calculs. Côté coffre, le volume de 472 dm3 paraît juste au regard des 4,80 m de long du bestiau mais pourra accueillir les bagages d'une famille de quatre personnes sans trop jouer à Tétris.

Question tarif, l'U6 n'est pas aussi amical qu'espéré. Certes, il s'affiche seulement 1 000 € plus cher que l'U5, soit 46 990 €, ou grosso modo le prix d'une Renault Mégane E-Tech haut de gamme, bien moins spacieuse. Et à ce tarif, il accède ric-rac au bonus écologique de 5 000 €. Mais il ne faut pas oublier que l'U5 a augmenté de 3 600 € depuis 2021, et qu'un Skoda Enyaq coupé iV d'entrée de gamme, plus réputé, réclame seulement 1 880 € de plus que l'U6 (rajout qui se négociera sans trop de mal pour accéder également au coup de pouce gouvernemental). Enfin, plus gênant pour le Chinois : Tesla "brade" actuellement son Model Y au même prix.