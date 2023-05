La marque Aiways risque de mourir

Aiways fait partie des premières marques chinoises à avoir proposé ses modèles électriques en Europe avec l’U5, un SUV familial. Pour l’instant, le succès est loin d’être au rendez-vous mais le constructeur capitalise beaucoup sur l’U6, un engin au style plus fort que nous venons d’essayer. Aura-t-il vraiment le temps de convaincre les clients du Vieux Continent ? Il se trouve que la jeune marque Aiways fondée en 2017 fait actuellement face à de grosses difficultés économiques en Chine. D’après Caixin, Aiways aurait récemment annulé le bail de location des locaux de son siège de Shangaï, faute de liquidités pour le payer. Le constructeur n’aurait pas réussi non plus à verser les salaires de ses employés pour les mois de mars et d’avril 2023. La situation financière d’Aiways serait catastrophique.

Aiways n’a pas réussi à convaincre la clientèle sur le marché chinois avec seulement 2 600 véhicules vendus en 2022 et même seulement 111 livraisons entre janvier et avril 2023. A tel point que la marque miserait désormais uniquement sur les exportations et notamment ses ventes en Europe, après déjà bientôt trois ans de présence sur le Vieux Continent. D’après les journalistes de iMedia, Aiways aurait vendu 6 464 véhicules hors de Chine entre mai 2020 et novembre 2022. Ce n’est sans doute pas avec de tels volumes que la marque pourra s’en sortir…

Aiways U6, le dernier espoir ?

Bref, la situation semble un peu désespérée et il n’y a plus que le succès de l’U6 qui pourrait sauver Aiways. Ce nouveau SUV familial profite d’un design assez audacieux et d’une finition intérieure intéressante, mais il coûte tout de même 46 990€ en prix de base avec un moteur de 218 chevaux et des batteries de 63 kWh. Son rapport prix / prestations n’a rien de détonnant dans la catégorie des SUV familiaux et la concurrence est rude. Comme en Chine, où Aiways n’a pas réussi à percer à côté de géants comme Byd ou SAIC.