Mercedes dévoile le GLE 63 AMG coupé

Voilà le dernier membre de la famille GLE. Mercedes présente en effet le GLE 63 AMG Coupé, qui viendra en concurrence directe du tout récent BMW X6 M et de l'Audi RS Q8. Mercedes ne réinvente donc pas l'eau tiède mais poursuit l'aventure sur un segment toujours aussi lucratif, avec des rentabilités XXL sur des SUV écoulés à largement plus de 100 000 €.

Vous avez découvert l'an dernier le GLE 63 AMG, cette version coupé n'est donc pas une surprise. Elle reprend les attributs de la "griffe" AMG avec les jantes 21 ou 22 pouces (selon le modèle choisi en option). Le grand marche pied, le bas de calandre très imposant et les doubles sorties d'échappement font partie du lot. A l'intérieur, on retrouve les sièges baquets en cuir Nappa avec le logo AMG sur le dossier, le volant spécifique en cuir Nappa (avec palettes en aluminium) et la planche de bord avec la présence du système MBUX.

Celui-ci offre des spécificités pour cette version AMG avec un mode "Supersport", offrant des informations telles que la température d'huile, moteur et transmission, le "Racetimer" (chronométrage de tours sur circuit) et toutes les informations liées au moteur.

V8 4.0

Sous le capot, c'est toujours le même V8 4.0 biturbo qui officie. Il est associé à un alternodémarreur fournissant un boost de puissance de 22 ch sur certaines phases d'accélération. Mercedes proposera le GLE Coupé AMG en deux versions : 63 AMG et 63 S AMG. La première offre 571 ch et la seconde 612 ch, avec toutefois une grosse différence de couple : 750 Nm contre 850 Nm. Ce qui est conséquent, même si la plage de couple maximal disponible sur la 63 AMG est légèrement plus grande.

Pour freiner les ardeurs d'un engin probablement au delà des deux tonnes, de généreux disques avant six pistons en 400 mm et disques flottants de 370 mm à l'arrière sont présents. Les disques céramiques avec étriers en bronze seront quant à eux proposés dans la longue liste des options.

La direction et le châssis sont évidemment calibrés spécifiquement sur cette version 63 AMG. Le conducteur pourra jouer sur les paramètres des deux via l'AMG Dynamics system, le sélecteur de mode de conduite. En mode "Confort", il sera également possible de profiter de la désactivation de cylindres pour rouler sur quatre cylindres dans une plage relativement large, allant de 1000 à 3250 tr/mn.