Mercedes dévoile la Classe E All Terrain restylée

Mercedes s'est lancé il y a peu dans le segment des breaks baroudeurs avec la Classe E All Terrain, qui est une réponse directe à l'Audi A6 Allroad, au Subaru Outback ou encore à la Volvo V90 Cross Country. Et le restylage de la gamme "E" chez Mercedes était l'occasion d'apporter quelques nouveautés pour sa variante All-Terrain.

Les nouveautés se comptent toutefois sur les doigts d'une seule main : nouvelle calandre et bosselage sur le capot. "Les composants spécifiques aux modèles All-Terrain tels que la calandre ou la protection anti-encastrement design sont désormais également proposés en finition chromée brillante et non plus « silver shadow »", précise, Mercedes. Et ? C'est tout, même si la Classe E All Terrain bénéficie aussi des quelques nouveautés technologiques (commandes avec système MBUX) du reste de la gamme.

Les motorisations sont elles aussi inchangées : nous avons toujours le quatre cylindres diesel sur la version 2.0 de 194 ch sur la version 220d et le six cylindres diesel 3.0 de 340 ch et 700 Nm sur la variante plus onéreuse 400d.