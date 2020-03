Présentation - Alpine A110 S Color Edition et Legend GT, les deux éditions limitées prévues pour Genève 2020

C'est toujours un plaisir de voir et revoir cette Alpine A110, la parfaite réincarnation de son ancêtre homonyme sortie en 1962 tant au point de vue esthétique, avec une ligne magnifiquement mise à jour, que dynamique, avec un bonheur absolu à son volant, à tel point qu'elle fait sérieusement de l'ombre à la concurrence en provenance de Stuttgart et de Milan. Et pour continuer de célébrer ce succès, Alpine devait présenter deux séries spéciales à la 90e édition du Salon de Genève.

La première, la Color Edition, se voit de loin. Basée sur la version S forte de 292 ch et 320 Nm que nous avons essayées en novembre dernier, elle se distingue par une teinte historique Jaune Tournesol ainsi que des jantes GT Race 18 pouces, des logos et monogrammes et des inserts de projecteurs noirs. À l’intérieur, la sellerie cuir et Dinamica noire est agrémentée d'un emblème Alpine jaune, des couleurs que l'on retrouve aussi sur le volant. Elle ne sera commercialisée ainsi que durant l'année 2020 et est facturée 71 000 €, soit 4 500 € de plus que l'A110S.

La seconde se veut plus discrète et luxueuse. Baptisée GT et construite sur la base de la Légende de 252 ch, on la reconnaît à sa peinture Argent Mercure et à la teinte Or Pâle appliquée sur les jantes Serac de 18 pouces et les monogrammes. À bord se trouve une sellerie cuir Ambrée, matière dans laquelle est aussi faite la bagagerie faite sur mesure livrée avec le modèle. 400 exemplaires seront produits, et ils s'échangeront contre 69 300 €, soit 9 600 € de plus que la Légende.

Ces deux séries limitées seront disponibles à la commande en juin avec une livraison pour l'été.

Mais c'était aussi l'occasion de redécouvrir le concept A110 Sports X dévoilé en janvier dernier au Festival Automobile International, à Paris. Construite elle aussi sur la base d'une Pure, elle est revue à la sauce baroudeur. Ce qui frappe en premier, c'est évidemment cette garde-au-sol augmentée de pas moins de 60 mm et ses épaules élargies de pas moins de 80 mm qui change totalement la ligne de la frêle petite Alpine. On note aussi à l'avant une proue aux entrées d'air généreusement agrandies, l'ajout d'extensions d'ailes et de bas de caisse de couleur noir sur les côtés et l'apparition d'ouïes verticales de part et d'autre de la poupe et d'un sabot protégeant la sortie d'échappement central. Enfin, pour compléter le tableau, on remarque un toit et un capot noir, tout comme les jantes de 18 pouces Serac avec des pneus au flanc plus épais, ainsi que l'installation d'un porte-skis. Au final, nous sommes donc à mi-chemin entre Monte-Carlo et Val d'Isère. Pour l'instant, Alpine se contente de dire que c'est seulement un concept, mais on ne voit pas comment un modèle aussi abouti ne pourrait pas finir en production.