Salon de Genève 2020 - Nouvelle Hyundai i20 : les premières photos en fuite

Pour contrer les Clio et 208, ça bouge chez les citadines asiatiques. Les nouvelles Honda Jazz et Toyota Yaris arriveront dans les concessions d'ici l'été. Hyundai proposera de son côté sa nouvelle i20, la troisième génération. L'auto sera dévoilée au Salon de Genève, mais les premières photos officielles viennent de s'échapper sur le Net, notamment sur le site Carscoops.

L'i20 cru 2020 inaugure en Europe le nouveau design de la marque, nommé "Sensuous Sportiness". Cela se traduit par un style plus anguleux et voulu plus dynamique. Chacun sera juge du résultat ! À l'avant, le capot se fait plus plongeant et la calandre est abaissée. Elle prend forme dans la continuité des blocs optiques, très inclinés.

Les flancs sont plus sculptés. La particularité se trouve au niveau de la custode, avec une pointe chromée collée à la lunette. Cette dernière est de son côté liée visuellement au toit pour avoir une silhouette bicolore. La peinture noire de la partie supérieure se retrouve sous la lunette pour rejoindre les feux, avec un bandeau sur le hayon et des pinces de crabe vers les ailes.

L'habitacle est encore secret. On s'attend à une belle montée en gamme de la présentation, car Hyundai a confirmé récemment la présence de deux écrans 10,25 pouces, pour l'instrumentation et le multimédia. Si le Salon de Genève ouvre ses portes à la presse le 3 mars, Hyundai devrait officialiser l'auto avant cette date.