Présentation vidéo - Volkswagen Caddy 5 : l'utilitaire à l'agréable

Depuis l’explosion des SUV, les monospaces ont disparu. Du coup, les familles se sont tournées vers le ludospace. Vous savez, ces camionnettes aménagées pour les particuliers. Sachez que ce temps est révolu. Ces voitures ont énormément évolué (Sécurité, confort, technologie) tout en gardant leurs atouts : des aspects pratiques inégalés et des prix encore abordables. Du coup, le marché croit, doucement mais surement.

Volkswagen prend une part importante sur ce marché avec déjà plus de 3 millions d’exemplaires vendus. En France, le marché des versions "particuliers", est dominé par le Peugeot Rifter et le Citroën Berlingo. Le Renault Kangoo, l'ancienne gloire vieillissante, sera renouvelé en fin d'année. Pour cette cinquième et nouvelle génération de Caddy, Volkswagen a mis les petits plats dans les grands à travers un show hollywoodien dans une usine désaffectée de Dusserldorf.

A commencer par le design. La silhouette est certes toujours cubique, la fonction l’emportant sur la forme mais elle a été dynamisée et ce grâce à l’arrivée de la plateforme MQB. Le Caddy est plus bas, plus trapu et son regard gagne en caractère avec l’adoption d’un bouclier nid d’abeilles et de jantes 18'' au dessin inédit. C’est à l’arrière que l’on retrouve les plus grosses évolutions avec le passage à la verticale des optiques, rejoints par un jonc chromé qui passe sous le hayon.

Le Caddy garde toujours un pied dans le monde de l’utilitaire mais il s’en éloigne de plus en plus. On retrouve bien sûr, les deux portes latérales coulissantes (très pratiques pour l’accès à bord) mais ces dernières sont désormais électriques, tout comme le hayon qui donne accès à une soute digne d’un airbus. Tous sièges rabattus on dépasse aisément les 3 m3. Naturellement l’intérieur est entièrement modulable avec toujours la banquette escamotable et les dossiers inclinables. Le caddy sera aussi décliné en version maxi, entendez par là 7 places.

Ce nouvel intérieur lui, en revanche, n’a plus rien d’un utilitaire. A commencer par la qualité perçue qui ferait pâlir de jalousie ses concurrents direct et même certains modèles généralistes. Les tissus et les plastiques de cette finition haute sont de très haute volée. L’instrumentation numérique et l’écran multimédia de 10'' sont liés et forment un univers très moderne et presque immersif. Le Caddy est désormais connecté via une carte dématérialisée e-SIM qui offre à son propriétaires plusieurs services en ligne. Les commandes (éclairage, audio, etc) deviennent tactiles, l'éclairage intérieur passe au LED et le démarrage s'effectue dorénavant sans clé. C’est un peu comme à bord de la nouvelle Golf mais avec de l’espace, beaucoup plus d’espace.

Sous le capot, aussi, il y a également du nouveau. Désormais, les moteurs diesels sont annoncés comme les plus propres du monde grâce à une double injection d’Adblue, sur le même principe que la nouvelle Golf GTD. A la différence, les puissances oscillent entre 75 et 122 ch. La gamme essence reprend le 1.0 TSI dans sa définition 116 ch et un moteur au gaz naturel (TGI). En 2021, une version hybride rechargeable arrivera même en renfort. Naturellement, l’allemand reconduit la boîte automatique DSG et plus tard la version 4 roues motrices enrichira le catalogue. Idéale pour la montagne.

Les futurs clients se réjouiront de l’arrivée de nouvelles aides comme un système de conduite semi-autonome, le Travel Assist, qui gère le maintien dans la voie et la régulation automatique de la vitesse ou encore le très pratique "Trailer assist" qui gère pour vous les marche-arrière avec une remoque. Le volant multifonction est désormais équipé de capteurs capacitifs qui détectent le moindre contact de la main, évitant ainsi toute fausse alarme.

Le nouveau Volkswagen Caddy sera présenté pour la première fois au public à l’occasion du prochain de Salon de Genève et sera commercialisé en France dès le mois de novembre 2020.