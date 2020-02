Salon de Genève 2020 : la nouvelle marque Czinger avec la supercar 21C

En réponse à

Quand les français arrêteront d'être cons comme des coins de table et de voter pour des prédateurs financiers, peut être qu'on verra le bout du tunnel niveau taxes, en attendant, faut pas venir se plaindre!

J'ai prévenu, on m'as moqué, on a vu, on se plaint, c'est comme ça depuis le second mandat Chirac (1er bulletin de Bibi pour le menhir en protestation aux 1ers radars automatiques) et ça continue depuis 18 putain de piges, il faut brancher cerveau et se taire...