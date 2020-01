Toyota GR Yaris : découvrez ses secrets

En Europe, les gammes des constructeurs automobiles sont bousculées par la menace des amendes CO2. Pour atteindre les quotas et éviter les pénalités, les marques accélèrent l'électrification des modèles et doivent parfois faire l'impasse sur des véhicules trop polluants. Les sportives généralistes semblent menacées, une situation qui n'est pas arrangée par la fiscalité punitive. Triste illustration de cette situation : Renault a fait une croix sur la Clio RS, pourtant très populaire.

Chez Toyota, on n'a pas ce problème. C'est même la situation inverse. Le spécialiste de l'hybride ne craint pas la sanction CO2 et peut de son côté se permettre sereinement des modèles délurés. Ainsi, alors qu'il n'y a pas de Clio 5 RS à l'horizon, le japonais dégaine une Yaris totalement dévergondée, qui se permet le luxe de ne guère prêter attention à ses rejets de CO2 ! C'est le deuxième modèle de la division GR (Gazoo Racing)… et on nous a fait savoir que ce ne sera pas le dernier.

Une carrosserie 3 portes inédite

Toyota ne renonce pas au plaisir et le prouve avec cette Yaris, pour laquelle le constructeur n'a pas lésiné sur les moyens. La preuve, cela commence par une carrosserie inédite à 3 portes, alors que la variante classique n'existe qu'en 5 portes ! Cela s'explique notamment par le fait que cette silhouette servira de modèle d'homologation à la prochaine Yaris WRC, qui sera lancée en saison 2021. Le modèle de compétition profitera ainsi d'un meilleur aérodynamisme, puisque sur cette trois portes, le toit est abaissé de 91 mm à l'arrière.

De la version normale, on ne retrouve que les phares et feux ainsi que les rétroviseurs ! Le reste est inédit. Cette GR a une allure bodybuildée, avec une large bouche agressive et des ailes arrière gonflées. Le modèle impressionne quand on le regarde de dos, avec de sacrées hanches. Le diffuseur garde une taille raisonnable et intègre deux sorties d'échappement.

Un intérieur trop sage

En ouvrant la porte, jolie surprise, les ouvrants sont sans encadrement. Surprenant, quand on voit que la 5 portes a des encadrements en tôle vraiment pas chics ! Une fois à bord, on n'ira pas jusqu'à dire que c'est la douche froide, mais il y a une part de déception. À côté d'un extérieur très travaillé, l'intérieur manque de personnalisation et d'un grain de folie. Il pourrait y avoir par exemple une casquette d'instrumentation en carbone au lieu du vilain plastique dur ou un graphisme des compteurs plus soigné. Il faut donc se contenter de surpiqûres rouges sur le volant et le levier de vitesses. Il y a heureusement des sièges spécifiques, assez enveloppants, avec sellerie rouge et noire sur le modèle exposé.

Trois cylindres de 261 ch !

Le sourire revient rapidement lorsqu'on se penche sur la fiche technique. L'auto se dote d'un trois cylindres 1.6 litre turbo qui développe 261 ch, une puissance assez folle pour une Yaris. Le couple culmine à 360 Nm. La vitesse maxi est limitée à 230 km/h et il faut moins de 5,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Le bloc est couplé à une boîte manuelle à 6 rapports. La marque nous a indiqué qu'il n'était pour l'instant pas prévu d'avoir une offre automatique, qui ferait prendre quelques kilos à l'auto. Or, Toyota a fait la chasse aux kilos en trop. Pour être plus légère, cette Yaris reçoit un toit en polymère renforcé de fibre de carbone. Le capot, les portes et le hayon sont en aluminium. Le modèle garde ainsi un poids à vide raisonnable de 1 280 kg, ce qui donne un rapport poids/puissance de 4,9 kg par cheval. Le moteur a été reculé et la batterie placée dans le coffre pour avoir une bonne répartition des masses.

Nouveau système de transmission intégrale

Si elle fait la chasse aux kilos en trop, cette Yaris adopte une transmission intégrale ! Un équipement qui semblait nécessaire vu la puissance. Mais l'auto reçoit un nouveau système, nommé GR Four, présenté comme plus flexible et plus léger que les systèmes 4x4 débrayables qui utilisent un double accouplement ou les transmissions intégrales permanentes à différentiel central. Le GR Four "fait appel à des rapports de pont légèrement différents pour les essieux avant et arrière".

Plusieurs modes de fonctionnement sont au programme : en normal, la répartition du couple avant/arrière est de 60/40. En Sport, c'est 30/70, en Track c'est 50/50. Mais la répartition s'ajuste toujours automatiquement en fonction de la conduite et de l'état de la route. Un différentiel Torsen à glissement limité sur les deux essieux sera proposé en option. L'ancien pilote de rallye Tommi Mäkinen a activement participé à la mise au point de l'auto. Akio Toyoda, patron de la marque, s'est aussi personnellement investi dans le projet.

Assemblage de plates-formes

Preuve que Toyota ne s'est rien refusé, la voiture est basée sur une plate-forme spéciale, qui associe l'avant de la nouvelle base GA-B (celle de la Yaris classique) et l'arrière de la GA-C, utilisée par exemple par la Corolla. Cet assemblage permet l'installation du GR Four et de nouvelles suspensions, avec à l'arrière une double triangulation. Côté freinage, on a des disques avant rainurés de 356 mm avec des étriers à quatre pistons.

C'est beau tout ça, mais le prix doit être corsé ! Il n'est pas encore fixé. Toyota ne nous l'a pas caché, cette GR ne sera pas une voiture abordable ! Mais elle restera raisonnable à ce niveau de puissance. On peut donc imaginer une facture d'environ 30.000 à 35.000 €… qui sera plombée chez nous par un malus forcément important.

Look réussi, fiche technique soignée : assurément, cette GR Yaris met l'eau à la bouche. D'autant que l'on a en mémoire la réussie GRMN proposée sur la précédente génération. On a donc hâte de la conduire, d'ici la fin d'année. Avant cela, on applaudit la démarche de proposer une telle voiture, ce qui ressemble presque à du culot de nos jours.