Salon de Genève 2020 : Audi dévoile les versions "S" des e-Tron et e-Tron Sportback

Audi dégaine ses premières sportives électriques de la gamme S plus tôt que prévu ! La marque annonce en effet l'arrivée des e-Tron S et e-Tron S Sportback, qui sont les variantes plus radicales des deux SUV déjà commercialisés. Au delà de cette présentation originale (dans la couleur, et dans le fait de voir un SUV électriques à quatre roues motrices en dérive !), la gamme S des Audi e-Tron se démarque par un grand nombre de modifications.

La suspension pneumatique pilotée possède des réglages spécifiques, tandis que les moteurs (au nombre de trois !) peuvent désormais fournir plus de 500 ch et 973 Nm de couple. Audi prend les devants sur Tesla qui n'a pas encore lancé sa version tri-moteurs de la Model S...

Les photos montrent donc un e-Tron Sportback en dérive, et pour cause : la configuration à deux moteurs à l'arrière et un à l'avant permet d'avoir un comportement plus joueur et plus incisif. Finalement, Audi a joué sur de nombreux points pour dynamiser la conduite (direction, motorisations, freinage à six pistons/400 mm à l'avant, gestion spécifique de la puissance), mais la marque allemande n'a pas touché aux batteries, qui sont toujours à 95 kWh.

L'autonomie sera donc logiquement revue à la baisse par rapport à un e-Tron classique. Mais l'intérêt ne sera pas forcément là pour ces versions S qui s'adresseront à un public différent. Avant un possible premier modèle RS électrique ?