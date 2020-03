BMW dévoile le concept i4, coupé quatre portes électrique

BMW va enfin dévoiler de nouvelles "i", six ans après la présentation des i3 et i8 ! 2020 sera l'année de l'iX3. Puis en 2021, il y aura le gros SUV iNext et le coupé quatre portes i4, préfiguré par ce concept-car. Comme pour l'iX3, l'i4 sera une variante électrifiée d'une BMW issue de la gamme courante.

Le concept que l'on a sous les yeux fait donc coup double, en dévoilant les grandes lignes de la prochaine Série 4 Gran Coupé. L'i4 est d'ailleurs logiquement dans la continuité du Concept 4 vu au Salon de Francfort 2019, qui annonçait, lui, la nouvelle Série 4 Coupé. On a ainsi les mêmes optiques affinées et les feux qui se prolongent vers le centre de la malle. De profil, la Gran Coupé adoptera une troisième vitre latérale à la pointe relevée. Bien sûr, l'élément esthétique fort est la calandre, avec des haricots immenses, que l'on retrouvera donc aussi sur l'i4.

À l’intérieur du concept i4, il y a une grande BMW chez BMW : deux écrans réunis dans un ensemble incurvé. Celui-ci sera bien repris dans la version de série et sera un élément distinctif par rapport à la Série 4 Gran Coupé. Avec cet écran, qui fait forcément penser à Mercedes, le nombre de boutons est réduit au strict minimum. Entre le conducteur et le passager, le traditionnel levier de vitesses est remplacé par un simple sélecteur.

Souvent, les concepts de BMW tiennent plus de la maquette de style. Mais cette fois, la marque communique sur la partie technique. L'i4 annonce une puissance de 530 ch, une valeur équivalente aux V8 de la marque. Le 0 à 100 kmh est réalisé en moins de 4 secondes. La batterie a une capacité d'environ 80 kWh. BMW vise une autonomie avec le cycle WLTP de 600 km.