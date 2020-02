Salon de Genève 2020 - Volkswagen dévoile le Touareg R

En réponse à

Aucun intérêt face au Tesla modèle Y, qui à moins de ne pas pouvoir se passer d'une tonne de bagages en vacances n'a aucun intérêt face à la Tesla modèle 3. On arrive à la limite du concept PHEV, ok ça permet de contourner le bonus et autres régulations (EU), surtout pour la majorité des propriétaires qui ne vont jamais le brancher, mais voilà on a le poids d'un monstre PLUS le poids du moteur électrique, de l'électronique de puissance et surtout évidemment d'une batterie de plus de 10 kWh. Par ailleurs autant une électrique pure demande peu d'entretien, autant là on a tous les ennuis d'un véhicule thermique plus la complexité du système plus le fait qu'il faut faire beaucoup de démontage pour accéder aux éléments (la place n'est pas infinie) plus le fait que peu de garages auront l'habilitation véhicule électrique donc bon courage. Alors c'est peut-être plus polyvalent qu'un e-tron et autre "porsche turbo électrique" mais pas plus qu'une Tesla avec son réseau de superchargers. En plus au prochain serrage de vis de l'Europe ce véhicule va disparaître du catalogue, comme quoi ces constructeurs aiment bien jeter l'argent par les fenêtres, alors que les usines de batteries européennes peinent à venir. Si ça continue la première usine de batteries pour véhicules électrique d'envergure en Europe sera la Giga Berlin de Tesla... Faudra pas venir pleurer !