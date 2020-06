Seat Ateca : l'heure du restylage a sonné

Seat a été l'un des derniers constructeurs généralistes à proposer un "vrai" SUV. Mais mieux vaut tard que jamais et l'Ateca, lancé en 2016, a grandement participé à la relance de la firme espagnole, qui enchaîne les années record. Plus de 300 000 exemplaires du SUV compact ont été écoulés depuis ses débuts.

Pour que le succès dure, Seat offre une mise à jour à l'Ateca. Le modèle adopte la nouvelle calandre de la marque, déjà présente sur le Tarraco et la nouvelle Leon. La grille est maintenant hexagonale. Les phares sont en conséquence redessinés pour mieux s'imbriquer. À l'arrière, la signature lumineuse évolue, avec des clignotants dynamiques. L'Ateca adopte la nouvelle manière d'inscrire les noms des Seat, avec police manuscrite. Les nouveaux boucliers font légèrement grandir l'Ateca, qui gagne 18 mm (4,381 mètres). La palette de coloris gagne une teinte Gris Caïman. On retrouve la finition FR au look plus sportif et on note l'arrivée d'une nouvelle finition XPerience, au design typé aventure.

À bord, les changements sont plus discrets. Le plus visible concerne l'écran tactile central. Il mesurait avant 8 pouces, c'est désormais 8,25 ou 9,2 pouces. Le système de navigation haut de gamme Navi System + est doté d'une commande vocale, qui s'active avec les mots "Hola Hola". L'Ateca profitait déjà d'une instrumentation numérique 10,25 pouces. Seat annonce de nouveaux matériaux sur les portières et un effet surpiqûres. Le volant a un nouveau toucher et peut avoir une fonction chauffante.

Côté aides à la conduite, l'Ateca reçoit le Travel Assist, qui combine l'action du régulateur de vitesse adaptatif et le centrage dans la voie. Il est opérationnel jusqu'à 210 km/h. L'Ateca restylé gagne aussi l'Exit Assist : au moment de sortir d'une place de stationnement, le véhicule émet un avertissement sonore et visuel si un objet en mouvement est détecté (véhicules, cyclistes, piétons). Autre nouveauté : le Trailer Assist, qui aide à se garer avec une remorque.

Sous le capot, pas de grands bouleversements. Le bloc diesel d'entrée de gamme change, avec l'abandon du 1.6 au profit d'un 2.0 TDI, mais la puissance reste à 115 ch. Ce 2.0 TDI permet d'avoir plus de couple et des émissions en baisse. Il est associé à une boîte manuelle 6 rapports. Le 2.0 TDI est ensuite décliné en 150 ch (avec boîte manuelle, boîte DSG ou 4x4 boîte DSG). Côté essence, le 1.0 TSI de base perd 5 ch, tombant à 110 ch. Il y a le 1.5 TSI de 150 ch et le 2.0 TSI de 190 ch, couplé à la DSG et la transmission intégrale. Aucune hybridation n'est annoncée, même pas légère avec les nouveaux e-TSI.