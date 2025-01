L’Ineos Grenadier rappelé pour un problème de vis

Dans un paysage automobile de plus en plus policé, le Grenadier fait office, depuis qu’il a débuté sa carrière, il y a deux ans, de modèle totalement décalé. Impossible, dans son cas, de parler de SUV : cet Ineos est un 4x4 pur et dur, capable de passer partout, comme il nous l’avait démontré lors de notre essai.

Rappelons que ce monstre, uniquement motorisé par des 6 cylindres 100 % thermiques fournis par BMW, est construit dans l’usine de Hambach, en Moselle, initialement dédié à la fabrication de la Smart Fortwo. Même si son passeport est britannique, le Grenadier est donc bien un véhicule made in France.

Perte de direction

Une partie de sa production, en l’occurrence les exemplaires sortis de chaîne entre le 11 octobre et le 2 novembre 2023, est toutefois affectée par un problème pouvant mettre en cause la sécurité des occupants et des autres automobilistes. Une défaillance qui justifie le lancement d’un rappel référence 24038 en interne.

Sur les modèles dont le type CE est 09*2018/858*11384*02 ou 09*2018/858/11385*02, l’une des vis présente dans le boîtier de direction peut se desserrer. Dans ce cas, le conducteur se retrouverait avec une perte partielle ou totale du contrôle de la voiture.

Le constructeur n’a pas indiqué le nombre d’exemplaires qui étaient, en France, concernés par cette opération.