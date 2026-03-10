Carburant cher : rouler à 110 km/h permet d'économiser jusqu'à 25 %

La flambée du prix du carburant doit aussi nous inciter à changer nos habitudes. Le premier réflexe consiste à limiter au maximum le recours à sa voiture et, quand on n’a pas le choix, à adapter son allure de façon à réduire la consommation de carburant.

Lors d’un grand test réalisé il y a quelque années sur autoroute avec des Renault Mégane diesel, nous avions pu constater que si le fait de rouler à 120 km/h au lieu de 130 faisait perdre environ 4 minutes par tranche de 100 km, le gain en consommation s’élevait à 14%, car on passait de 5,5l/100 km en moyenne à 4,7 l. De quoi inciter à lever le pied, d’autant que ces chiffres avaient été obtenus avec un modèle plutôt réputé pour sa sobriété. En d’autres termes, la différence sera encore plus criante sur un modèle essence, notamment un SUV peu aérodynamique comme il en existe tant (Dacia Duster, Peugeot 3008, etc.). A l’usage, 120 km/h ne représente pas un énorme différentiel avec les autres véhicules et permet de limiter les habituelles critiques pour "risque d’endormissement" auxquelles s’exposent immanquablement les pratiques d’éco-conduite.

A 110 km/h c’est le jackpot

Pour autant, nous avions aussi testé les 110 km/h, pour constater des résultats plus spectaculaires encore avec une consommation réduite de…25% (de 5,5 l à 4,1 l/100 km) par rapport à 130 km/h sur nos Renault Mégane-cobayes. Outre la perte de 6 minutes par tranche de 100 km par rapport aux 130 km/h (soit une demi-heure environ sur un trajet de 500 km, certes), le principal inconvénient réside en un différentiel de vitesse relativement faible avec les poids lourds et, il faut bien le dire, un risque accru de recourir aux distracteurs de conduite (écrans embarqués, téléphones…) qui entraînent élargissement des trajectoires, augmentation des temps de réaction et donc possibilités d’accident. Il ne s’agit pas ici de militer en faveur d’un abaissement généralisé des vitesses, mais de montrer que l’éco-conduite a un impact instantané sur le portefeuille. Après, chacun reste libre de rouler comme il l’entend.

D’autres solutions "anti-coût de pompe" existent, et elles ont été rappelées la semaine dernière sur Caradisiac. Retenez ainsi que rouler avec des pneus sous-gonflés augmente l’appétit en carburant jusqu’à 10%, et qu’une voiture au filtre à air encrassé et aux bougies fatiguées se montre aussi plus gourmande. De même, alléger votre voiture de toute charge inutile ne pourra être que bénéfique à votre pouvoir d’achat.

Enfin, il existe de grandes variations de tarifs d’une station-service à l’autre et il est possible de comparer les prix grâce à plusieurs plates-formes et applications. Outre le portail gouvernemental, différents sites et applications permettent de localiser les stations les moins onéreuses situées dans votre périmètre : il y a bien sûr le classique Waze, mais citons aussi carbu.com, Roole Map, Essence & Co ou Gasoil Now. Le "coût de pompe" qui nous frappe tous peut donc être adouci, même si les solutions miracles n’existent pas hélas. Sauf à passer à l’électrique, comme vont tenter de nous y inciter les constructeurs le week-end prochain lors de leurs journées portes ouvertes.



