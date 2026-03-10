Le plan FutuREady présenté ce 10 mars se la joue-t-il modeste ? C’est visiblement le cas pour Alpine, dans le plan stratégique voulu par François Provost qui coupe court aux ambitions internationales de Dieppe. Et cette modestie est aussi de mise, dans une moindre mesure en ce qui concerne le troisième larron du groupe : Dacia.

L’objectif, ultra-ambitieux, fixé par Denis le Vot, en 2024, lorsqu’il était à la tête du franco roumain passe à la trappe. Oubliés les 15 % de marge opérationnelle en 2030. Terminé le score d’un million d’autos annuellement vendues à la même date, alors qu’elles n’étaient que de 700 000 l’an passé.

Objectif réduit, mais plan produit accéléré

Pour autant, Dacia n’est pas laissé-pour-compte. L’électrification et la montée en gamme, ou plutôt en taille, seront au programme des quatre prochaines années. Car François Provost compte sur la marque pour réaliser un tiers de ses ventes sur le segment C avec le Bigster évidemment, mais aussi le SUV Striker dévoilé ces jours-ci et qui ressemble fort à une version coupé du Bigster.

Côté watts, 4 nouvelles autos 100 % électriques seront lancées, sachant que seule la Spring est aujourd’hui dans ce cas. Seule future EV connue : la Sandero qui devrait débarquer l’an prochain. Pour autant, le best-seller renouvelé devrait, selon des informations non confirmées continuer une carrière thermique, ce qui pose quelques questions.

La nouvelle citadine va-t-elle adopter une plateforme mixte (électrique – thermique), une solution technique de plus en plus délaissée ? Ou alors continuera-t-elle sa carrière en conservant deux soubassements, dont celle de la nouvelle Renault Clio pour sa future version à pétrole et celle de la Twingo pour le modèle à watts ? Les prochains mois devraient éclaircir le mystère.

GPL et 4x4 au programme

Dacia va également continuer à utiliser l’une de ses technologies fétiches, et dont elle est le leader : le GPL et creuser le filon du 4x4 dont la direction perçoit un besoin de la clientèle, et une absence sur le marché de produits accessibles, hormis chez Stellantis et Suzuki. Le mix GPL, hybride et 4x4, déjà étrenné sur le Duster, devrait lui aussi faire des petits et envahir d’autres modèles.

L’hybridation sera bien sûr au cœur de ce plan produits Dacia, aidé en cela par les systèmes développés par le grand frère Renault pour réaliser cet autre objectif qui lui a été dicté par le patron : réaliser les deux tiers de ses ventes avec des blocs totalement ou partiellement électrifiés. Même si François Provost le reconnaît dans l’interview qu’il a accordé au Figaro : « la marque continuera à produire des autos thermiques après 2030 ».