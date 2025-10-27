Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Dacia Sandero

A quoi ressemblera la future Dacia Sandero ?

Dans Futurs modèles / Design

Cédric Pinatel

17  

La voiture neuve la plus vendue d’Europe doit passer à une nouvelle génération de modèle d’ici 2028. Elle sera à la fois thermique et électrique.

A quoi ressemblera la future Dacia Sandero ?
La future Dacia Sandero imaginée virtuellement par Kolesa.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Dacia Sandero de troisième génération est un succès. La citadine à vocation « low-cost » du groupe Renault, passée à une toute nouvelle mouture en 2020, est devenue pour la première fois la voiture neuve la plus vendue d’Europe en 2024.

Elle fait actuellement la course en tête sur le Vieux continent pour l’année 2025, suivie de près par la Renault Clio et la Peugeot 208. Ses ventes devraient rester soutenues dans les prochaines semaines car elle vient de recevoir, comme le Jogger, un nouveau restylage.

Et après ?

Cette Sandero de troisième génération devrait rester au catalogue encore au moins deux ans, puis passer à une toute nouvelle mouture. On le sait, le groupe Renault prépare une version 100% électrique de cette future Sandero de quatrième génération, très probablement basée sur la même architecture que celle de la nouvelle Twingo de quatrième génération.

Dacia n’arrêtera évidemment pas la variante thermique de la Sandero pour autant et cette dernière reposera sur une plateforme différente de celle du modèle à batteries. Kolesa essaie d’imaginer virtuellement ce à quoi elle ressemblera, en s’inspirant des dernières Sandero et Jogger restylées mais aussi du Duster et du Bigster.

Proche d’une Clio ?

On imagine qu’elle dérivera toujours de la plateforme de la  Renault Clio et que, comme à chaque nouvelle génération, la Sandero progressera encore au registre du confort et de la qualité. Ses petits moteurs essence à hybridation légère resteront probablement de la partie, tout comme sa variante « full hybride ». Reste à savoir si cette future Sandero thermique sera la dernière de l’histoire, l’Europe débattant toujours de l’interdiction des voitures neuves thermiques en 2035. 

17  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Dacia Sandero

Dacia Sandero

SPONSORISE

Actualité Dacia

Voir toute l'actu Dacia

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité