A quoi ressemblera la future Dacia Sandero ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Dacia Sandero de troisième génération est un succès. La citadine à vocation « low-cost » du groupe Renault, passée à une toute nouvelle mouture en 2020, est devenue pour la première fois la voiture neuve la plus vendue d’Europe en 2024.

Elle fait actuellement la course en tête sur le Vieux continent pour l’année 2025, suivie de près par la Renault Clio et la Peugeot 208. Ses ventes devraient rester soutenues dans les prochaines semaines car elle vient de recevoir, comme le Jogger, un nouveau restylage.

Et après ?

Cette Sandero de troisième génération devrait rester au catalogue encore au moins deux ans, puis passer à une toute nouvelle mouture. On le sait, le groupe Renault prépare une version 100% électrique de cette future Sandero de quatrième génération, très probablement basée sur la même architecture que celle de la nouvelle Twingo de quatrième génération.

Dacia n’arrêtera évidemment pas la variante thermique de la Sandero pour autant et cette dernière reposera sur une plateforme différente de celle du modèle à batteries. Kolesa essaie d’imaginer virtuellement ce à quoi elle ressemblera, en s’inspirant des dernières Sandero et Jogger restylées mais aussi du Duster et du Bigster.

Proche d’une Clio ?

On imagine qu’elle dérivera toujours de la plateforme de la Renault Clio et que, comme à chaque nouvelle génération, la Sandero progressera encore au registre du confort et de la qualité. Ses petits moteurs essence à hybridation légère resteront probablement de la partie, tout comme sa variante « full hybride ». Reste à savoir si cette future Sandero thermique sera la dernière de l’histoire, l’Europe débattant toujours de l’interdiction des voitures neuves thermiques en 2035.