Votre profil vous condamne-t-il à une assurance auto hors de prix ? Découvrez les critères qui font exploser votre facture

En 2024, les primes d’assurance ont augmenté de 8,5 %, puis encore 8 % l’année dernière, des hausses qui ont de quoi faire tousser. Depuis 2010, nous déboursons en moyenne 36 % de plus !

À titre d’exemple, un contrat tous risques coûtait 809 € fin 2025. Seulement, ceci reste une moyenne et de grandes disparités existent selon différents critères. Sans avoir accès à la « recette secrète » des compagnies d’assurances, des critères bien connus influent directement sur la facture.

Il y a tout d’abord le genre, les femmes paient en moyenne 16 % de moins que les hommes. Un chiffre qui paraît faible puisque, d’après les chiffres de la sécurité routière, la part des hommes dans la mortalité routière reste prépondérante : 77,5 %.

Un deuxième critère joue énormément sur le montant des primes, il s’agit de l’âge, également lié à l’accidentologie (fréquence et gravité). Selon Assurland, les conducteurs âgés de 17 à 25 ans paient en moyenne 1 462 €, soit près de trois fois plus que les conducteurs de 56 à 70 ans avec 508 €.

Parking privé, box, ou voie publique, le lieu où dort votre auto n’est pas sans conséquence, de même que la région. Les régions PACA et Île-de-France atteignent le haut du podium avec respectivement une moyenne de 936 € et 809 €. La densité urbaine, la forte exposition au vol et le parc valorisé expliquent cette position. Mais la Corse va encore plus loin avec 952 €, une première place obtenue pour une autre raison, c’est la rareté de l’offre qui cause l’inflation des prix. Au contraire, c’est en Bretagne que les tarifs sont les plus bas (592 €).

Globalement, les écarts entre les régions tendent à se réduire, mais par le haut. Le changement climatique a aussi ses effets, les épisodes de grêle deviennent plus fréquents et plus dispersés en causant des dégâts majeurs. Le seul orage de grêle qui a frappé Paris en mai 2025 a engendré 196 millions d’euros de dommages et plus de 61 000 véhicules sinistrés.

Comment diminuer la facture ?

La fidélité n’est clairement pas récompensée en matière d’assurance. Une renégociation ou un changement d’assureur tous les deux ou trois ans permet de baisser sa prime. Faire jouer la concurrence en est le meilleur moyen, car l’assurance auto est un produit d’appel, les nouveaux clients bénéficient d’offres plus attractives que les anciens.