Assurances auto : pourquoi la note va grimper de 45% pour les propriétaires de véhicules électriques

Les prévisions de l’évolution du coût de l’assurance pour cette année ont déjà de quoi nous faire hérisser les poils avec une augmentation comprise entre 4 et 5 %. Pourtant, cela va s’ajouter à celle déjà subie en 2025 puisque, selon les dernières données du comparateur en ligne assurland.com*, les compagnies d’assurances ont vu gros : + 8 % ! Et c'est ainsi que le prix moyen de l’assurance auto en France atteint désormais 751 €, soit une hausse de 8 % sur un an (et de 36% depuis 2010 !).

Pourquoi une telle valeur ? Pour Assurland, cela correspond à l’augmentation du prix des pièces détachées, de la hausse du coût de la main-d’œuvre et de la complexification technologique croissante des véhicules. Résultat, l’assurance tous risques grimpe de 19 % en l’espace de deux ans pour atteindre 809 € en moyenne fin 2025.

Seulement, il y a une catégorie de voitures qui se démarque : les électriques. En 2023, un propriétaire de VE dépensait en moyenne 565 € par an. Ce tarif est passé l’année dernière à 818 €, soit une augmentation de près de 45 %. A contrario, un possesseur d’une voiture à essence a déboursé 753 € et celui d’une voiture diesel 735 €. Une telle différence s’explique par la valeur de la batterie, chère et complexe à remplacer, à la technicité des réparations nécessitant une main-d’œuvre qualifiée. De plus, le parc automobile électrique étant plus jeune, les indemnisations sont plus élevées.

Quelles sont les marques les moins chères à assurer ?

Sans trop de surprise, ce sont les marques qui ont choisi une politique tarifaire élevée de leurs pièces détachées qui arrivent au fond du classement : BMW, Tesla et Porsche. À l’inverse, Dacia, Honda et Suzuki se révèlent être de bons élèves à ce sujet. On note également que Citroën est plus économique que Peugeot, ce que l’on retrouve également dans les prix de vente.

Dans ces conditions, rappelons qu'en matière d'assurance la fidélité paie mal. Tous les trois ans, on vous recommande de prospecter auprès de différentes compagnies, avant de revenir présenter les résultats obtenus auprès de votre propre assureur: quand il constatera les tarifs proposés par d'autres à garanties égales, nul doute qu'il saura faire l'effort nécessaire pour conserver son bon vieux client...

(*) Méthodologie : étude basée sur 119 370 devis d’assurance auto restitués sur Assurland.com entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025.