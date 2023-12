Assurance trop chère? Faites jouer la concurrence!

Sans surprise, l’inflation généralisée touche aussi les contrats d’assurance automobile. Selon Assurland.com, il faut ainsi s’attendre à une hausse moyenne de 3,5% des cotisations l’an prochain.

Cette augmentation s’explique en grande partie par l’envolée du prix des réparations (+8,42% sur un an en moyenne selon le SRA) et par l’augmentation vertigineuse des prix catalogues de nos chères autos. A titre d’exemple, il faut maintenant compter 18 500 € pour s’offrir une Renault Clio 65 ch d’entrée de gamme !

S’ajoute à cela la suppression, à compter du 1er janvier, de l’exonération de Taxe spéciale sur les conventions d’assurance dont profitaient jusqu’ici les voitures électriques.

Dans ces conditions, et plutôt que de subir ce coup de bambou, il est judicieux d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs en prospectant auprès de différentes compagnies.

Et c’est ainsi que vous allez découvrir qu’à garanties égales, tel ou tel assureur va vous proposer une cotisation annuelle nettement plus intéressante que celle d’aujourd’hui. Résultat garanti !

Une fois muni de différents devis, vous n’aurez plus alors qu’à contacter votre compagnie en lui demandant comment elle compte s’aligner.

Et si elle ne le fait pas, rien de plus simple que de la quitter en vertu de la loi Hamon, grâce à laquelle vous pouvez résilier votre contrat à tout moment après un an. C’est le nouvel assureur qui se charge démarches administratives auprès de l’actuel.

« Recourir à la comparaison et changer d’assureur tous les 24 à 36 mois environ est un moyen facile et efficace de faire baisser le prix de ses contrats », explique Assurland. « Les assureurs cherchent en effet à attirer de nouveaux clients à l’aide d’offres commerciales attractives (mois de cotisations offerts, options gratuites, frais de dossiers pris en charge…) »

A ce propos, un dernier conseil : durant votre prospection, n’hésitez pas à solliciter votre assureur actuel en vous présentant à lui comme si vous étiez un nouveau client. Vous allez ainsi découvrir les largesses insoupçonnées que dont il est capable pour gagner un nouveau contrat. Vous n’aurez plus alors qu’à lui produire son propre devis pour qu’il vous applique ces conditions-miracles.