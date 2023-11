Faire réparer son auto coûte toujours plus cher

Le SRA (Sécurité et réparation automobiles) a publié ses dernières statistiques. Elles font état d’une augmentation du coût de la réparation de 8 % sur les 12 derniers mois. En plus du prix des voitures qui ne cessent d’augmenter, passer à l’atelier suit le même chemin.

Sur la base des expertises de réparation et collision des douze derniers mois (hors catastrophe naturelle, vol, incendie et bris de glace), l’augmentation du coût moyen des pièces de rechange a atteint 8,9 %, celle de la main-d’œuvre carrosserie 4,9 % et celle de la peinture (ingrédients et taux horaire) de 8,7 %.

En toute logique, ces augmentations auront aussi une incidence sur les tarifs d’entretien, mais aussi d’assurance. Pour l’exercice 2022, le prix de l’assurance auto a augmenté en moyenne de 2,88 % par rapport à l’année précédente.

Rien que pour le troisième trimestre 2023, le SRA indique que les tarifs des pièces ont augmenté en moyenne de 3,13 %. Peugeot (+ 3,32 %) Citroën (+ 3,5 %), Mini (+ 4,14 %), Suzuki (+ 5,72 %) et Nissan (+ 6,55 %) sont au-dessus de la moyenne. Mais la palme revient à Toyota avec + 8,93 %.

Des augmentations qui diffèrent selon les régions

Selon l’INSEE, les augmentations sont de plus en plus élevées depuis 2019. Ainsi, la moyenne du prix des pièces de rechange augmente de 2,3 % entre 2019 et 2020, puis de 2 % entre 2020 et 2021 et de 4,9 % de 2021 à 2022. Pour le seul dernier trimestre de cette année vs celui de 2022, la hausse atteint 5,4 %.

Les hausses de tarifs pratiqués par les enseignes de carrosserie varient sur le territoire. Ainsi, la région parisienne accuse 5,9 % de hausse, un phénomène qui s’accentue à Paris et sa couronne (+ 7,4 %), mais le record revient à la Nouvelle-Aquitaine (+ 10,6 %).

Pour réaliser des économies, il existe une solution, celle d’utiliser des pièces de réemploi. Votre garagiste doit vous proposer cette alternative pour différentes pièces et notamment de carrosserie (ailes, portières, pare-chocs…), mais aussi des éléments mécaniques. Seulement cette alternative est encore trop peu proposée par les professionnels. Il ne faut donc pas hésiter à le mentionner afin de prévoir un devis, au montant final moins élevé.