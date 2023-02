L’assurance auto augmente, surtout pour les jeunes

645 €, c’est le montant moyen qu’il faut débourser à l’année pour assurer son auto. C’est ce qu’indique le dernier baromètre* du comparateur d’assurance en ligne Lelynx.fr. Après deux années marquées par la crise sanitaire, les automobilistes ont repris un usage plus habituel de leur auto, qui s’accompagne d’une hausse de la part des compagnies d’assurance. Cependant, cela pourrait être pire puisque le secteur suit les consignes du gouvernement pour limiter les augmentations. La courbe suit donc l’inflation avec 2,88 % de hausse par rapport à 2021. Le site de comparateur en ligne indique également que la hausse des coûts des matières premières et notamment ceux des composants électroniques influent sur la facture.

Dans le détail, de grandes disparités existent selon plusieurs paramètres. Il y a tout d’abord le secteur géographique. Comme en 2021, les régions parisienne et PACA se distinguent par les primes les plus élevées avec respectivement 735 et 730 € par an. À l’inverse, c’est en Bretagne qu’il est possible de réaliser des économies. Avec 527 € par an en moyenne, l’écart atteint près de 29 % par rapport à l’Ile de France ! À noter que c’est la partie ouest qui concentre les primes les plus attractives.

Les jeunes conducteurs toujours pénalisés

Cela peut paraître injuste, mais les jeunes sont ceux qui paient le prix fort. Les mauvaises statistiques de la sécurité routière donnent ainsi raison aux compagnies d’assurance. La catégorie des jeunes de moins de 25 ans dépasse le cap fatidique des 1 000 €, soit une augmentation de 65 €. À l’inverse, les seniors sont très bien placés, avec une moyenne de 419 €, et profitent même d’une baisse de 1,41 %.

Un autre facteur influe directement sur votre prime d’assurance : le système du bonus/malus. Le comparateur en ligne indique qu’un conducteur fortement « malussé » voit son prix augmenter de 52 %.





Le grand écart entre Dacia et Audi

Votre comportement au volant n’est pas le seul facteur déterminant pour votre assureur, la marque de l’auto y joue pour beaucoup. C’est Dacia qui prend la tête du podium avec une prime moyenne de 484 € par an. À l’opposé, Audi ferme la marche 826 €, près du double ! Globalement, les marques françaises sont bien placées, mais Ford, Opel et Toyota font mieux.

Enfin, Lelynx.fr évoque également le lieu de stationnement. La différence peut atteindre près de 17 % entre la voie publique, jugée la plus risquée, et un garage privé ou un jardin clos.

La "saison 2023" pourrait être marquée par des hausses plus prononcées. En effet, le cabinet d'analyse Facts & Figures table sur une augmentation de 3 à 5 %. Ce dernier met en avant plusieurs facteurs comme les sinistres dus aux aléas climatiques (épisode de grêle notamment), des véhicules plus chers à l'achat et aussi plus coûteux à réparer.

(*) Résultats obtenus sur un échantillon de 795 139 primes d’assurances auto cliqués par les utilisateurs Lelynx.fr sur la période du 01/01/2022 au 31/01/2022.